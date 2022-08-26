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СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе - РИА Новости, 26.08.2022
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СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе
СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе - РИА Новости, 26.08.2022
СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе
Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T04:35
2022-08-26T10:52
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
сша
украина
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нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент.По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта."Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любое из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, сша, украина, россия, нато
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, США, Украина, Россия, НАТО
04:35 26.08.2022 (обновлено: 10:52 26.08.2022)
 
СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе

FA: папа римский поддержал мнение России о вине НАТО за конфликт на Украине

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент.
По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.

"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", — говорится в публикации.

Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта.
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"Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любое из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.
В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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