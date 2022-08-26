https://ria.ru/20220826/storonnik-1812211908.html

СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе

СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе - РИА Новости, 26.08.2022

СМИ назвали неожиданного сторонника "позиции России по Украине" на Западе

Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T04:35

2022-08-26T04:35

2022-08-26T10:52

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

сша

украина

россия

нато

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент.По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта."Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любое из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html

https://ria.ru/20220825/voyska-1811981503.html

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украина

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, сша, украина, россия, нато