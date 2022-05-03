https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html
Папа римский заявил, что "лай НАТО" мог спровоцировать Россию
Папа римский заявил, что "лай НАТО" мог спровоцировать Россию - РИА Новости, 03.05.2022
Папа римский заявил, что "лай НАТО" мог спровоцировать Россию
Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу специальной военной операции на Украине, заявил папа римский Франциск в интервью итальянской... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:42
2022-05-03T15:42
2022-05-03T16:59
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу специальной военной операции на Украине, заявил папа римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал он.Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений."Войны ведутся для проверки произведенного нами оружия. Так было во время гражданской войны в Испании перед Второй мировой войной. В Сирии, Йемене, Ираке, в Африке идут одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы", — резюмировал папа Франциск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, испания, нато, папа римский
15:42 03.05.2022 (обновлено: 16:59 03.05.2022)
Папа римский заявил, что "лай НАТО" мог спровоцировать Россию
Папа римский Франциск заявил, что действия НАТО могли вызвать операцию на Украине