https://ria.ru/20220826/stoltenberg-1812426277.html

Столтенберг назвал Северный полюс важным для безопасности регионом

Столтенберг назвал Северный полюс важным для безопасности регионом - РИА Новости, 26.08.2022

Столтенберг назвал Северный полюс важным для безопасности регионом

НАТО считает Крайний Север важнейшим для обеспечения коллективной безопасности, поскольку Северный полюс мог бы стать "кратчайшим путем" для российских ракет в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:57

2022-08-26T20:57

2022-08-26T20:57

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йенс столтенберг

арктика

северный полюс

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. НАТО считает Крайний Север важнейшим для обеспечения коллективной безопасности, поскольку Северный полюс мог бы стать "кратчайшим путем" для российских ракет в США, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС Канады в канадской провинции Альберта."Северный полюс может стать наиболее коротким путем для российских ракет и бомбардировщиков в Северную Америку", - отметил генсек. По его словам, такая угроза делает Север важнейшим регионом, обеспечивающим защиту не только Северной Америки, но и всего НАТО.В конце прошлого года Россия, заявив, что больше не может верить обещаниям НАТО, потребовала юридически обязывающих гарантий безопасности. В частности, Москва предлагала НАТО не воспринимать друг друга противниками, не проводить крупные военные учения в приграничной полосе, альянсу отказаться от любой военной деятельности на Украине, в Закавказье, Центральной Азии и Восточной Европе, а странам, входившим в НАТО в 1997 году, не размещать в других государствах дополнительные силы и вооружения. НАТО, однако, от основных предложений Москвы отказалась.

https://ria.ru/20220822/arktika-1811188410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, северная америка, россия, нато, йенс столтенберг, арктика, северный полюс