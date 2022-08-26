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Правительство утвердило требования к ПО на критической инфраструктуре - РИА Новости, 26.08.2022
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Правительство утвердило требования к ПО на критической инфраструктуре
Правительство утвердило требования к ПО на критической инфраструктуре - РИА Новости, 26.08.2022
Правительство утвердило требования к ПО на критической инфраструктуре
Правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению на объектах критической инфраструктуры и правила согласования его закупок за рубежом, сообщило... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:10
2022-08-26T18:10
экономика
технологии
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению на объектах критической инфраструктуры и правила согласования его закупок за рубежом, сообщило Минцифры."Правительство утвердило требования к программному обеспечению, используемому органами власти и госкомпаниями на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также правила согласования закупок иностранного и перехода на отечественное ПО. Постановление подготовлено во исполнение указа президента о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено."На значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России", - рассказывает Минцифры о постановлении правительства."Закупка иностранного ПО должна быть согласована отраслевым министерством. Для закупок свыше 100 миллионов рублей требуется дополнительное согласование комиссии, которая будет сформирована при Минцифры России. Контроль за соблюдением госкомпаниями правил согласования закупок иностранного программного обеспечения будет осуществлять Минцифры России", - добавляется в сообщении.В нем отмечается, что министерствам нужно будет утвердить отраслевые планы перехода на российское программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, на их основе госкомпании должны будут сформировать и утвердить индивидуальные планы перехода.
https://ria.ru/20220331/mintsifry-1781053978.html
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экономика, технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Правительство РФ
18:10 26.08.2022
 
Правительство утвердило требования к ПО на критической инфраструктуре

Правительство утвердило правила использования ПО на критической инфраструктуре

© Depositphotos / GorodenkoffПравительственный сотрудник за работой
Правительственный сотрудник за работой - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Depositphotos / Gorodenkoff
Правительственный сотрудник за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению на объектах критической инфраструктуры и правила согласования его закупок за рубежом, сообщило Минцифры.
"Правительство утвердило требования к программному обеспечению, используемому органами власти и госкомпаниями на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также правила согласования закупок иностранного и перехода на отечественное ПО. Постановление подготовлено во исполнение указа президента о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
"На значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России", - рассказывает Минцифры о постановлении правительства.
"Закупка иностранного ПО должна быть согласована отраслевым министерством. Для закупок свыше 100 миллионов рублей требуется дополнительное согласование комиссии, которая будет сформирована при Минцифры России. Контроль за соблюдением госкомпаниями правил согласования закупок иностранного программного обеспечения будет осуществлять Минцифры России", - добавляется в сообщении.
В нем отмечается, что министерствам нужно будет утвердить отраслевые планы перехода на российское программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, на их основе госкомпании должны будут сформировать и утвердить индивидуальные планы перехода.
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ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Правительство РФ
 
 
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