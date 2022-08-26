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Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари - РИА Новости, 26.08.2022
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Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари - РИА Новости, 26.08.2022
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:05
2022-08-26T13:08
москва
природные пожары в россии
рязанская область
россия
пожары
погода
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным… северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени ещё останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", - сказал Синенков.Однако синоптик отметил, что в ближайшие дни ветер будет оставаться юго-восточным и вероятность появления смога и запаха гари в столице ещё останется.
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москва, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, погода, общество
Москва, Природные пожары в России, Рязанская область, Россия, пожары, Погода, Общество
13:05 26.08.2022 (обновлено: 13:08 26.08.2022)
 
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари

Синоптик "Фобос" Синенков заявил, что смог и запах гари могут уйти из Москвы в понедельник

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост в Москве
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Каменный мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным… северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени ещё останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", - сказал Синенков.
Однако синоптик отметил, что в ближайшие дни ветер будет оставаться юго-восточным и вероятность появления смога и запаха гари в столице ещё останется.
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