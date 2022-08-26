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Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари

Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари - РИА Новости, 26.08.2022

Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари

Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:05

2022-08-26T13:05

2022-08-26T13:08

москва

природные пожары в россии

рязанская область

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пожары

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общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным… северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени ещё останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", - сказал Синенков.Однако синоптик отметил, что в ближайшие дни ветер будет оставаться юго-восточным и вероятность появления смога и запаха гари в столице ещё останется.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, погода, общество