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Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари - РИА Новости, 26.08.2022
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:05
2022-08-26T13:05
2022-08-26T13:08
москва
природные пожары в россии
рязанская область
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пожары
погода
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смог и запах гари, периодически накрывающие Москву и регион из-за пожаров в Рязанской области, могут уйти из-за изменения направления ветра на северо-западный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным… северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени ещё останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", - сказал Синенков.Однако синоптик отметил, что в ближайшие дни ветер будет оставаться юго-восточным и вероятность появления смога и запаха гари в столице ещё останется.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:05 26.08.2022 (обновлено: 13:08 26.08.2022)
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
Синоптик "Фобос" Синенков заявил, что смог и запах гари могут уйти из Москвы в понедельник