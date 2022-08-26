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Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума - РИА Новости, 26.08.2022
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Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума
Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума - РИА Новости, 26.08.2022
Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума
Более 90 деловых мероприятий и свыше 330 спикеров и модераторов – на официальном сайте Восточного экономического форума опубликована полная деловая программа,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:25
2022-08-26T12:25
россия
восточный экономический форум (вэф)
дальний восток
владивосток
фонд "росконгресс"
юрий трутнев
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Более 90 деловых мероприятий и свыше 330 спикеров и модераторов – на официальном сайте Восточного экономического форума опубликована полная деловая программа, сообщает пресс=служба Фонда Росконгресс.ВЭФ-2022 состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, главная тема форума – "На пути к многополярному миру"."Форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов. Площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов", – подчеркнул зампредправительства РФ, полпред президента в ДФО, председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.Сессии в рамках деловой программы разделены на 6 тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности". Особое место в программе занимает блок "Молодежный ВЭФ", который включает презентацию программы "Муравьев-Амурский – 2030". Ключевым мероприятием программы форума традиционно станет пленарное заседание."ВЭФ открывает осенний деловой сезон. Участники форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой форума", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.В стартовый день форума состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра.На форуме состоятся также страновые бизнес-диалоги: "Россия – Индия", "Россия – Вьетнам", "Россия – Монголия", "Россия – АСЕАН". В рамках форума пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике, состоится сессия международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220826/vef-2022-1812251137.html
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россия, восточный экономический форум (вэф), дальний восток, владивосток, фонд "росконгресс", юрий трутнев
Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дальний Восток, Владивосток, Фонд "Росконгресс", Юрий Трутнев
12:25 26.08.2022
 

Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума

© Фото : Фонд РосконгрессОпубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума
Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Более 90 деловых мероприятий и свыше 330 спикеров и модераторов – на официальном сайте Восточного экономического форума опубликована полная деловая программа, сообщает пресс=служба Фонда Росконгресс.
ВЭФ-2022 состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, главная тема форума – "На пути к многополярному миру".
Развитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Развитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022
"Форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов. Площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов", – подчеркнул зампредправительства РФ, полпред президента в ДФО, председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
Сессии в рамках деловой программы разделены на 6 тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности". Особое место в программе занимает блок "Молодежный ВЭФ", который включает презентацию программы "Муравьев-Амурский – 2030". Ключевым мероприятием программы форума традиционно станет пленарное заседание.
"ВЭФ открывает осенний деловой сезон. Участники форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой форума", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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На полях ВЭФ-2022 обсудят перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока
В стартовый день форума состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра.
На форуме состоятся также страновые бизнес-диалоги: "Россия – Индия", "Россия – Вьетнам", "Россия – Монголия", "Россия – АСЕАН". В рамках форума пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике, состоится сессия международного дискуссионного клуба "Валдай".
 
РоссияВосточный экономический форум (ВЭФ)Дальний ВостокВладивостокФонд "Росконгресс"Юрий Трутнев
 
 
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