https://ria.ru/20220826/peterburg-1812230053.html

Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки

Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки - РИА Новости, 26.08.2022

Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки

Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:48

2022-08-26T09:48

2022-08-26T09:48

происшествия

калининский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство Петербурга."Прокуратура Калининского района… проводит проверку по сообщению, размещенному в сети интернет, содержащему видеозапись, на которой видно, как малолетнюю девочку повалила на землю сверстница и начала избивать", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской прокуратуры.Инцидент произошел 9 августа на спортивной площадке на Меншиковском проспекте, уточняют в прокуратуре.Ведомство оценит действия родителей, а также проанализирует работу служб по профилактике правонарушений и конфликтов среди несовершеннолетних.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220817/detdom-1810314246.html

калининский район

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининский район, санкт-петербург