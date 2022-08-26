https://ria.ru/20220826/peterburg-1812230053.html
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки - РИА Новости, 26.08.2022
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки
Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:48
2022-08-26T09:48
2022-08-26T09:48
происшествия
калининский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство Петербурга."Прокуратура Калининского района… проводит проверку по сообщению, размещенному в сети интернет, содержащему видеозапись, на которой видно, как малолетнюю девочку повалила на землю сверстница и начала избивать", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской прокуратуры.Инцидент произошел 9 августа на спортивной площадке на Меншиковском проспекте, уточняют в прокуратуре.Ведомство оценит действия родителей, а также проанализирует работу служб по профилактике правонарушений и конфликтов среди несовершеннолетних.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20220817/detdom-1810314246.html
калининский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининский район, санкт-петербург
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео, где девочку избивает ее сверстница