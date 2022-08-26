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Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки - РИА Новости, 26.08.2022
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Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки - РИА Новости, 26.08.2022
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки
Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:48
2022-08-26T09:48
происшествия
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство Петербурга."Прокуратура Калининского района… проводит проверку по сообщению, размещенному в сети интернет, содержащему видеозапись, на которой видно, как малолетнюю девочку повалила на землю сверстница и начала избивать", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской прокуратуры.Инцидент произошел 9 августа на спортивной площадке на Меншиковском проспекте, уточняют в прокуратуре.Ведомство оценит действия родителей, а также проанализирует работу служб по профилактике правонарушений и конфликтов среди несовершеннолетних.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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калининский район
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происшествия, калининский район, санкт-петербург
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург
09:48 26.08.2022
 
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки

Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео, где девочку избивает ее сверстница

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появления в интернете видео, где девочку избивает ее сверстница на спортплощадке, сообщило надзорное ведомство Петербурга.
"Прокуратура Калининского района… проводит проверку по сообщению, размещенному в сети интернет, содержащему видеозапись, на которой видно, как малолетнюю девочку повалила на землю сверстница и начала избивать", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской прокуратуры.
Инцидент произошел 9 августа на спортивной площадке на Меншиковском проспекте, уточняют в прокуратуре.
Ведомство оценит действия родителей, а также проанализирует работу служб по профилактике правонарушений и конфликтов среди несовершеннолетних.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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