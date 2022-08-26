https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812312576.html

СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 26.08.2022

СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в литовском городе... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:39

2022-08-26T14:39

2022-08-26T14:40

россия

литва

великая отечественная война (1941-1945)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в литовском городе Титувенай, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий сообщил, что памятник советским солдатам в литовском городе Титувенай был облит красной краской.Отмечается, что сооружение было возведено в память о 456 бойцах Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года. Памятник воинам, сражавшимся с фашизмом, был залит красной краской."Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - подчеркивается в сообщении.Бастрыкин дал указание получить необходимую информацию по линии МИД РФ, зафиксировать содеянное и при необходимости принять меры для привлечения виновных к ответственности.

https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812137121.html

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россия, литва, великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире