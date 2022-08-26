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СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 26.08.2022
СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в литовском городе... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:39
2022-08-26T14:39
2022-08-26T14:40
россия
литва
великая отечественная война (1941-1945)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в литовском городе Титувенай, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий сообщил, что памятник советским солдатам в литовском городе Титувенай был облит красной краской.Отмечается, что сооружение было возведено в память о 456 бойцах Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года. Памятник воинам, сражавшимся с фашизмом, был залит красной краской."Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - подчеркивается в сообщении.Бастрыкин дал указание получить необходимую информацию по линии МИД РФ, зафиксировать содеянное и при необходимости принять меры для привлечения виновных к ответственности.
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россия, литва, великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Литва, Великая Отечественная война (1941-1945), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
14:39 26.08.2022 (обновлено: 14:40 26.08.2022)
СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в городе Титувенай