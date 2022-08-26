https://ria.ru/20220826/oteli-1812128164.html
Названы города, где россияне осенью чаще всего бронируют отели
Названы города, где россияне осенью чаще всего бронируют отели - РИА Новости, 26.08.2022
Названы города, где россияне осенью чаще всего бронируют отели
Эксперты выяснили, в каких городах туристы чаще всего бронируют отели на осень, сколько платят за ночь и как сэкономить на проживании, сообщает сервис Туту... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:28
2022-08-26T06:28
2022-08-26T06:28
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких городах туристы чаще всего бронируют отели на осень, сколько платят за ночь и как сэкономить на проживании, сообщает сервис Туту Отели.Средняя цена за отдых в гостинице в России, по данным аналитиков, — 3 115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони составляет две-три ночи.Чаще всего бронируют отели осенью в таких городах России, как Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.При этом около 36 процентов всех заказов на осень приходится на гостиницы уровня три звезды, 11 процентов — на "четверки", 10 процентов — двухзвездочные. "Пятерки" выбирают около одного процента путешественников. Столько же — гостиницы категории одна звезда. При этом почти 40 процентов спроса приходится на объекты размещения без звёзд.Среди зарубежных городов наиболее востребованы Минск, Стамбул и Гагра. Средняя цена за ночь за рубежом — 5 533 рубля. Более 70 процентов бронирований за границей приходится на отели уровня три звезды или четыре звезды.Осенью, напоминают эксперты сервиса, в путешествии по России можно сэкономить до 20 процентов от стоимости брони. Для этого необходимо воспользоваться программой туристического кешбэка.
https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названы города, где россияне осенью чаще всего бронируют отели
Туту.ру: туристы чаще всего бронируют гостиницы на осень в Петербурге, Сочи и Москве
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких городах туристы чаще всего бронируют отели на осень, сколько платят за ночь и как сэкономить на проживании, сообщает сервис Туту Отели.
Средняя цена за отдых в гостинице в России, по данным аналитиков, — 3 115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони составляет две-три ночи.
Чаще всего бронируют отели осенью в таких городах России, как Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.
При этом около 36 процентов всех заказов на осень приходится на гостиницы уровня три звезды, 11 процентов — на "четверки", 10 процентов — двухзвездочные. "Пятерки" выбирают около одного процента путешественников. Столько же — гостиницы категории одна звезда. При этом почти 40 процентов спроса приходится на объекты размещения без звёзд.
Среди зарубежных городов наиболее востребованы Минск, Стамбул и Гагра. Средняя цена за ночь за рубежом — 5 533 рубля. Более 70 процентов бронирований за границей приходится на отели уровня три звезды или четыре звезды.
Осенью, напоминают эксперты сервиса, в путешествии по России можно сэкономить до 20 процентов от стоимости брони. Для этого необходимо воспользоваться программой туристического кешбэка.