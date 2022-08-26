https://ria.ru/20220826/obstrel-1812378820.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган", по Валерьяновке, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:33

2022-08-26T17:33

2022-08-26T17:37

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган", по Валерьяновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Валерьяновка: выпущено три ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 16.15 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220826/zaes-1812271325.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецк (днр), оон