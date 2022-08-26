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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/obstrel-1812378820.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган", по Валерьяновке, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:33
2022-08-26T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
донбасс
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган", по Валерьяновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Валерьяновка: выпущено три ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 16.15 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецк (днр), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецк (ДНР), ООН
17:33 26.08.2022 (обновлено: 17:37 26.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган", по Валерьяновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Валерьяновка: выпущено три ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 16.15 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 12:15
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с ЗАЭС на Украину
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

Оружие и военная техника, захваченные в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

Беспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

Реактивные снаряды РСЗО Град, применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 Лепесток, примененными ВСУ в Донецке, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

Обломки ракеты комплекса Точка-У на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

Британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и зал бара Каратэль, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

Фрагмент экспозиции, посвященной украинским нацбатальонам, с флагом Правого сектора (экстремистская организация, деятельность запрещена в России) на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецк (ДНР)ООН
 
 
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