Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.
Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.
Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.
Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.
На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.
На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.
А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.
А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.
Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.
Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.
Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...
Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...
...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.
...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.
Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.
Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.
Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".
Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".
Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.
Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.
Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".
*Организация признана террористической и запрещена в России
Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".
*Организация признана террористической и запрещена в России
Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.
Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.
Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.
Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.
На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.
А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.
Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.
Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...
...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.
Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.
Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".
Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.
Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".
*Организация признана террористической и запрещена в России
Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.