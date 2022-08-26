https://ria.ru/20220826/manizha-1812403045.html

Певица Манижа выступит на фестивале на Кубани

Певица Манижа выступит на фестивале на Кубани - РИА Новости, 26.08.2022

Певица Манижа выступит на фестивале на Кубани

Певица Манижа выступит на фестивале "Александровская крепость", несмотря на протест кубанского казачества. Ее стремление поддерживать сохранение традиционных... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:03

2022-08-26T19:03

2022-08-26T19:28

шоубиз

россия

кубанское казачье войско

manizha (манижа сангин)

шоу-бизнес

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КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости. Певица Манижа выступит на фестивале "Александровская крепость", несмотря на протест кубанского казачества. Ее стремление поддерживать сохранение традиционных культурных ценностей совпадает с миссией фестиваля, заявили РИА Новости в фонде "Вольное Дело", организующем мероприятие.Ранее сообщалось, что казаки выступили против участия Манижи из-за ее позиции по спецоперации на Украине и заявили, что не будут участвовать в мероприятии в случае присутствия на нем певицы."Манижа поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля – сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время. Россия – страна с богатейшим культурным кодом, неотъемлемой частью которого является казачья культура. Представителям казачества удалось сохранить ее и передать следующим поколениям, несмотря на многолетние гонения. Наша задача – продолжить эту культурную миссию", – говорится в сообщении.Организаторы указывают на сложность исполнения жанра народной песни, поэтому "Манижа, артистка с уникальными вокальными данными, продемонстрирует весь процесс подготовки и исполнения традиционной песни". Песню, которую исполнит Манижа, представители оргкомитета называют "символом мультикультурности и единства России"."Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни – приоритеты настолько очевидные любому здравомыслящему человеку, что сложно представить, как можно их не разделять", – говорится в сообщении.Организаторы надеются, что Кубанское казачье войско не будет прерывать традицию и все-таки примет участие в фестивале.

https://ria.ru/20220826/lisitsa-1812402295.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

россия, кубанское казачье войско, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес