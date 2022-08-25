https://ria.ru/20220825/manizha-1812203367.html

Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани

Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани - РИА Новости, 25.08.2022

Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани

Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине и не будут участвовать в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:47

2022-08-25T23:47

2022-08-25T23:50

шоубиз

усть-лабинский район

краснодарский край

кубанское казачье войско

manizha (манижа сангин)

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине и не будут участвовать в мероприятии в случае присутствия на нем певицы, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.Ранее Манижа в соцсетях негативно высказывалась о спецоперации. Казачество указало, что в СМИ появилась информация о планируемом выступлении на фестивале певицы, "которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины"."Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - говорится в сообщении.Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" проходит в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.Ранее сообщалось, что представители Кубанского казачьего войска собрали и передали жителям Донбасса более 320 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220621/manizha-1797121202.html

https://ria.ru/20220711/kazaki-1801660914.html

усть-лабинский район

краснодарский край

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усть-лабинский район, краснодарский край, кубанское казачье войско, manizha (манижа сангин)