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Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани - РИА Новости, 25.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220825/manizha-1812203367.html
Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани
Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани - РИА Новости, 25.08.2022
Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани
Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине и не будут участвовать в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:47
2022-08-25T23:50
шоубиз
усть-лабинский район
краснодарский край
кубанское казачье войско
manizha (манижа сангин)
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине и не будут участвовать в мероприятии в случае присутствия на нем певицы, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.Ранее Манижа в соцсетях негативно высказывалась о спецоперации. Казачество указало, что в СМИ появилась информация о планируемом выступлении на фестивале певицы, "которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины"."Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - говорится в сообщении.Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" проходит в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.Ранее сообщалось, что представители Кубанского казачьего войска собрали и передали жителям Донбасса более 320 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220621/manizha-1797121202.html
https://ria.ru/20220711/kazaki-1801660914.html
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усть-лабинский район, краснодарский край, кубанское казачье войско, manizha (манижа сангин)
Шоубиз, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, Кубанское казачье войско, Manizha (Манижа Сангин)
23:47 25.08.2022 (обновлено: 23:50 25.08.2022)
 
Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани

Казаки выступили против участия Манижи на Кубани из-за позиции певицы по спецоперации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине и не будут участвовать в мероприятии в случае присутствия на нем певицы, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.
Ранее Манижа в соцсетях негативно высказывалась о спецоперации. Казачество указало, что в СМИ появилась информация о планируемом выступлении на фестивале певицы, "которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины".
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"Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - говорится в сообщении.
Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" проходит в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что представители Кубанского казачьего войска собрали и передали жителям Донбасса более 320 тонн гуманитарной помощи.
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ШоубизУсть-Лабинский районКраснодарский крайКубанское казачье войскоManizha (Манижа Сангин)
 
 
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