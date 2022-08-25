23:47 25.08.2022 (обновлено: 23:50 25.08.2022)
Казаки выступили против участия Манижи в фестивале на Кубани
Казаки выступили против участия Манижи на Кубани из-за позиции певицы по спецоперации
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021". Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине и не будут участвовать в мероприятии в случае присутствия на нем певицы, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.
Ранее Манижа в соцсетях негативно высказывалась о спецоперации. Казачество указало, что в СМИ появилась информация о планируемом выступлении на фестивале певицы, "которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины".
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"Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - говорится в сообщении.
Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" проходит в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что представители Кубанского казачьего войска собрали и передали жителям Донбасса более 320 тонн гуманитарной помощи.