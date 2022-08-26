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Азербайджанская армия расположилась в карабахском Лачине, заявил Алиев - РИА Новости, 26.08.2022
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Азербайджанская армия расположилась в карабахском Лачине, заявил Алиев
Азербайджанская армия расположилась в карабахском Лачине, заявил Алиев - РИА Новости, 26.08.2022
Азербайджанская армия расположилась в карабахском Лачине, заявил Алиев
Город Лачин в Карабахе перешел под контроль Баку, азербайджанская армия расположилась в городе, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:04
2022-08-26T22:13
в мире
ильхам алиев
азербайджан
армения
нагорный карабах
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БАКУ, 26 авг — РИА Новости. Город Лачин в Карабахе перешел под контроль Баку, азербайджанская армия расположилась в городе, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.Ранее Алиев заявлял, что маршрут новой автомагистрали в обход Лачина был согласован с Минобороны России. По его словам, Азербайджан по просьбе проживающих в Лачине армян дал им срок до конца августа для того, чтобы покинуть город и села."Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин. Села Забух (армянское название Агавно. — Прим. ред.) и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим событием", — написал Алиев в социальных сетях.Накануне помощница замглавы армянского правительства Мгера Григоряна Ани Бабаян сообщила РИА Новости, что встреча представителей комиссии по вопросу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном предусмотрена 30 августа в Москве. Кроме того, как передавало Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства, на 31 августа в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220824/karabakh-1811843379.html
https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html
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в мире, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах
В мире, Ильхам Алиев, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах
12:04 26.08.2022 (обновлено: 22:13 26.08.2022)
 
Азербайджанская армия расположилась в карабахском Лачине, заявил Алиев

Президент Азербайджана Алиев заявил, что город Лачин в Карабахе перешел под контроль Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными
Колонна с азербайджанскими военными - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна с азербайджанскими военными. Архивное фото
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БАКУ, 26 авг — РИА Новости. Город Лачин в Карабахе перешел под контроль Баку, азербайджанская армия расположилась в городе, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ранее Алиев заявлял, что маршрут новой автомагистрали в обход Лачина был согласован с Минобороны России. По его словам, Азербайджан по просьбе проживающих в Лачине армян дал им срок до конца августа для того, чтобы покинуть город и села.
Специалист Минобороны России во время разминирования местности в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:11
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе
"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин. Села Забух (армянское название Агавно. — Прим. ред.) и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим событием", — написал Алиев в социальных сетях.
Накануне помощница замглавы армянского правительства Мгера Григоряна Ани Бабаян сообщила РИА Новости, что встреча представителей комиссии по вопросу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном предусмотрена 30 августа в Москве. Кроме того, как передавало Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства, на 31 августа в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Дорога раздора. Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе
 
В миреИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный Карабах
 
 
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