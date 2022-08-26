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Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги - РИА Новости, 26.08.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html
Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги
Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги - РИА Новости, 26.08.2022
Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги
Начавшееся в 2019 году строительство Северного обхода Калуги завершено, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T23:04
2022-08-26T23:05
калужская область
экономика
калуга
владислав шапша
совет федерации рф
калужская область
анатолий артамонов
россия
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Начавшееся в 2019 году строительство Северного обхода Калуги завершено, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в пятницу губернатор региона Владислав Шапша вместе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым проконтролировали завершающий этап работ по строительству Северного обхода Калуги на участке Анненки - Жерело.Шапша поблагодарил строителей за добросовестную и качественную работу."Стройка началась в конце 2019 года. За это время все, что можно и нужно было сделать, сделано. Осталось только запустить дорогу", - сказал губернатор, добавив, что сейчас подрядчик приводит в порядок подъездные дороги к обходу, две из пяти уже отремонтированы.Он отметил, что стройка шла в непростых условиях. "Пандемия, санкции. Но, несмотря на это, за два с половиной года, в рекордный для такого объекта срок, мы получили прекрасную дорогу", - подчеркнул Шапша.По данным правительства Калужской области, автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения шириной 3,75 метра. Расчетная скорость движения - 120 километров в час. В ходе работ возведены шесть транспортных разноуровневых развязок, три моста и семь путепроводов. Реализация проекта завершит строительство кольцевой автодороги протяженностью 84,6 километра – ее строительство началось еще в 1990-е годы. Интенсивность транспортного потока по предварительным данным составит до 40 тысяч автомобилей в сутки."Это очень важный объект для Калуги, нашей области, других регионов ЦФО. Вокруг областного центра замкнется транспортное кольцо протяженностью более 84 километров. Завершение проекта откроет серьезные перспективы для экономики, жилищного строительства и в целом для развития Калужской агломерации", - подчеркнул глава региона.Анатолий Артамонов, в свою очередь, отметил, что Северный обход – это "образцовая стройка"."Объект построен за два с половиной года с опережением срока ввода, с очень хорошим качеством и благоустройством, со всеми необходимыми инженерными сооружениями. Эта дорога должна приносить пользу и работать на экономику региона и страны в целом", - подчеркнул сенатор.
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экономика, калуга, владислав шапша, совет федерации рф, калужская область, анатолий артамонов, россия
Калужская область, Экономика, Калуга, Владислав Шапша, Совет Федерации РФ, Калужская область, Анатолий Артамонов, Россия
23:04 26.08.2022 (обновлено: 23:05 26.08.2022)
 
Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги

Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство автодороги
Строительство автодороги - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Строительство автодороги. Архивное фото
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Начавшееся в 2019 году строительство Северного обхода Калуги завершено, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что в пятницу губернатор региона Владислав Шапша вместе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым проконтролировали завершающий этап работ по строительству Северного обхода Калуги на участке Анненки - Жерело.
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Шапша поблагодарил строителей за добросовестную и качественную работу.
"Стройка началась в конце 2019 года. За это время все, что можно и нужно было сделать, сделано. Осталось только запустить дорогу", - сказал губернатор, добавив, что сейчас подрядчик приводит в порядок подъездные дороги к обходу, две из пяти уже отремонтированы.
Он отметил, что стройка шла в непростых условиях. "Пандемия, санкции. Но, несмотря на это, за два с половиной года, в рекордный для такого объекта срок, мы получили прекрасную дорогу", - подчеркнул Шапша.
По данным правительства Калужской области, автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения шириной 3,75 метра. Расчетная скорость движения - 120 километров в час. В ходе работ возведены шесть транспортных разноуровневых развязок, три моста и семь путепроводов. Реализация проекта завершит строительство кольцевой автодороги протяженностью 84,6 километра – ее строительство началось еще в 1990-е годы. Интенсивность транспортного потока по предварительным данным составит до 40 тысяч автомобилей в сутки.
"Это очень важный объект для Калуги, нашей области, других регионов ЦФО. Вокруг областного центра замкнется транспортное кольцо протяженностью более 84 километров. Завершение проекта откроет серьезные перспективы для экономики, жилищного строительства и в целом для развития Калужской агломерации", - подчеркнул глава региона.
Анатолий Артамонов, в свою очередь, отметил, что Северный обход – это "образцовая стройка".
"Объект построен за два с половиной года с опережением срока ввода, с очень хорошим качеством и благоустройством, со всеми необходимыми инженерными сооружениями. Эта дорога должна приносить пользу и работать на экономику региона и страны в целом", - подчеркнул сенатор.
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Калужская областьЭкономикаКалугаВладислав ШапшаСовет Федерации РФКалужская областьАнатолий АртамоновРоссия
 
 
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