https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html

Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги

Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги - РИА Новости, 26.08.2022

Губернатор Шапша сообщил о завершении строительства Северного обхода Калуги

Начавшееся в 2019 году строительство Северного обхода Калуги завершено, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T23:04

2022-08-26T23:04

2022-08-26T23:05

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калуга

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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Начавшееся в 2019 году строительство Северного обхода Калуги завершено, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в пятницу губернатор региона Владислав Шапша вместе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым проконтролировали завершающий этап работ по строительству Северного обхода Калуги на участке Анненки - Жерело.Шапша поблагодарил строителей за добросовестную и качественную работу."Стройка началась в конце 2019 года. За это время все, что можно и нужно было сделать, сделано. Осталось только запустить дорогу", - сказал губернатор, добавив, что сейчас подрядчик приводит в порядок подъездные дороги к обходу, две из пяти уже отремонтированы.Он отметил, что стройка шла в непростых условиях. "Пандемия, санкции. Но, несмотря на это, за два с половиной года, в рекордный для такого объекта срок, мы получили прекрасную дорогу", - подчеркнул Шапша.По данным правительства Калужской области, автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения шириной 3,75 метра. Расчетная скорость движения - 120 километров в час. В ходе работ возведены шесть транспортных разноуровневых развязок, три моста и семь путепроводов. Реализация проекта завершит строительство кольцевой автодороги протяженностью 84,6 километра – ее строительство началось еще в 1990-е годы. Интенсивность транспортного потока по предварительным данным составит до 40 тысяч автомобилей в сутки."Это очень важный объект для Калуги, нашей области, других регионов ЦФО. Вокруг областного центра замкнется транспортное кольцо протяженностью более 84 километров. Завершение проекта откроет серьезные перспективы для экономики, жилищного строительства и в целом для развития Калужской агломерации", - подчеркнул глава региона.Анатолий Артамонов, в свою очередь, отметил, что Северный обход – это "образцовая стройка"."Объект построен за два с половиной года с опережением срока ввода, с очень хорошим качеством и благоустройством, со всеми необходимыми инженерными сооружениями. Эта дорога должна приносить пользу и работать на экономику региона и страны в целом", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20220822/kaluga-1811349854.html

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экономика, калуга, владислав шапша, совет федерации рф, калужская область, анатолий артамонов, россия