https://ria.ru/20220826/investitsii-1812308434.html

Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей

Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей - РИА Новости, 26.08.2022

Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей

Объем инвестиций в Ленинградскую область в первом полугодии этого года составил 209,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:24

2022-08-26T14:24

2022-08-26T14:24

ленинградская область

экономика

александр дрозденко

ленинградская область

ленинградская аэс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Объем инвестиций в Ленинградскую область в первом полугодии этого года составил 209,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По данным Петростата, прирост инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2022 года составил 131,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. В денежном выражении объем вложений в региональную экономику составил 209,5 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе, из них крупные и средние предприятия вложили в региональную экономику 195 миллиардов рублей, этот показатель также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 33 процента."Несмотря на общую волатильность и громкие заявления зарубежных компаний, прирост инвестиций в Ленинградскую область продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов. Доля крупнейших инвесторов в общем объеме инвестиций сегодня составляет 77 процентов. Кроме того, в регионе активно идет строительство инфраструктурных проектов и жилья, что дает хороший мультипликативный эффект для экономики Ленинградской области в целом", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Среди крупнейших инвесторов - "ЕвроХим Северо-Запад-2", "КИНЕФ", "Новатэк-Усть-Луга", Ленинградская АЭС, "Газпром Инвест Запад", "Газпром межрегионгаз", ЛОЭСК и другие, отметили в пресс-службе администрации.

https://ria.ru/20220714/zhile-1802444998.html

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Артем Смирнов

экономика, александр дрозденко, ленинградская область, ленинградская аэс