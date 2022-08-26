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Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей - РИА Новости, 26.08.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220826/investitsii-1812308434.html
Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей
Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей - РИА Новости, 26.08.2022
Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей
Объем инвестиций в Ленинградскую область в первом полугодии этого года составил 209,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:24
2022-08-26T14:24
ленинградская область
экономика
александр дрозденко
ленинградская область
ленинградская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Объем инвестиций в Ленинградскую область в первом полугодии этого года составил 209,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По данным Петростата, прирост инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2022 года составил 131,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. В денежном выражении объем вложений в региональную экономику составил 209,5 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе, из них крупные и средние предприятия вложили в региональную экономику 195 миллиардов рублей, этот показатель также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 33 процента."Несмотря на общую волатильность и громкие заявления зарубежных компаний, прирост инвестиций в Ленинградскую область продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов. Доля крупнейших инвесторов в общем объеме инвестиций сегодня составляет 77 процентов. Кроме того, в регионе активно идет строительство инфраструктурных проектов и жилья, что дает хороший мультипликативный эффект для экономики Ленинградской области в целом", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Среди крупнейших инвесторов - "ЕвроХим Северо-Запад-2", "КИНЕФ", "Новатэк-Усть-Луга", Ленинградская АЭС, "Газпром Инвест Запад", "Газпром межрегионгаз", ЛОЭСК и другие, отметили в пресс-службе администрации.
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экономика, александр дрозденко, ленинградская область, ленинградская аэс
Ленинградская область , Экономика, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Ленинградская АЭС
14:24 26.08.2022
 

Объем инвестиций в Ленобласть за полгода составил 209,5 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Объем инвестиций в Ленинградскую область в первом полугодии этого года составил 209,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По данным Петростата, прирост инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2022 года составил 131,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. В денежном выражении объем вложений в региональную экономику составил 209,5 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе, из них крупные и средние предприятия вложили в региональную экономику 195 миллиардов рублей, этот показатель также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 33 процента.
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14 июля, 14:41Ленинградская область
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"Несмотря на общую волатильность и громкие заявления зарубежных компаний, прирост инвестиций в Ленинградскую область продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов. Доля крупнейших инвесторов в общем объеме инвестиций сегодня составляет 77 процентов. Кроме того, в регионе активно идет строительство инфраструктурных проектов и жилья, что дает хороший мультипликативный эффект для экономики Ленинградской области в целом", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Среди крупнейших инвесторов - "ЕвроХим Северо-Запад-2", "КИНЕФ", "Новатэк-Усть-Луга", Ленинградская АЭС, "Газпром Инвест Запад", "Газпром межрегионгаз", ЛОЭСК и другие, отметили в пресс-службе администрации.
 
Ленинградская областьЭкономикаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЛенинградская АЭС
 
 
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