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Фальков посетил строящийся кампус Альметьевского нефтяного института
Фальков посетил строящийся кампус Альметьевского нефтяного института - РИА Новости, 26.08.2022
Фальков посетил строящийся кампус Альметьевского нефтяного института
Кампус на базе Альметьевского нефтяного института станет точкой притяжения для талантливой молодежи со всей страны и из-за рубежа, заявил министр науки и... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:51
2022-08-26T22:51
2022-08-26T22:51
республика татарстан
общество
рустам минниханов
татнефть
образование
валерий фальков
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 26 авг – РИА Новости. Кампус на базе Альметьевского нефтяного института станет точкой притяжения для талантливой молодежи со всей страны и из-за рубежа, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Министр науки и высшего образования РФ вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в пятницу посетили создаваемый на базе Альметьевского государственного нефтяного института кампус – научно-образовательный комплекс со всей необходимой инфраструктурой, в том числе лабораторным и учебным корпусами, современными студенческими общежитиями, культурным центром, спорткомплексом, детскими садами, жилым кварталом для научных работников, автопарковками. Затраты по проекту оцениваются в 13,7 миллиарда рублей."Гармонично развивается тот университет, где одновременно меняются и мир духа, я бы так сказал, - где новые преподаватели, новые программы, новые методы, и самое главное - когда есть кампус. И вот яркий пример, когда мы видим кампус, уже созданный на одну треть. Но это проект не столько и не только университета. Это точка притяжения для талантливой молодежи, для талантливых людей со всей страны и из-за рубежа", - сказал Фальков журналистам в ходе посещения кампуса.По словам министра, проект только начинается, он рассчитан на несколько лет, и масштабы его будут намного больше, а реализация этого проекта будет менять регион и город.Татарстан в 2022 году представил три проекта на федеральный конкурс по созданию сети кампусов мирового уровня в Казани, Нижнекамске и Альметьевске. Кроме того, в республике создаются три передовые инженерные школы - в Казани, Набережных Челнах, Иннополисе, а компания "Татнефть" вошла в проект передовой инженерной школы в партнерстве с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, в рамках которого на базе Альметьевского нефтяного института уже с сентября будет запущена программа "Искусственный интеллект в биотехнологических системах".Как отметил президент Татарстана, республика сегодня участвует практически во всех федеральных конкурсах, ставя главной задачей создание мощных научно-образовательных центов."Здесь мы решаем несколько задач. Первая - подготовка высококвалифицированных кадров. Вторая - создание мощных центров разработки, в современных условиях это приобретает особое значение. Третья - привлечение в наши образовательные центры максимального количества талантливой молодежи из других регионов России и из-за рубежа", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20220711/vypuskniki-1801748030.html
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общество, рустам минниханов, татнефть, образование, валерий фальков
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов, Татнефть, Образование, Валерий Фальков
Фальков посетил строящийся кампус Альметьевского нефтяного института
Фальков: кампус нефтяного института в Альметьевске притянет талантливую молодежь
АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 26 авг – РИА Новости. Кампус на базе Альметьевского нефтяного института станет точкой притяжения для талантливой молодежи со всей страны и из-за рубежа, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр науки и высшего образования РФ
вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
в пятницу посетили создаваемый на базе Альметьевского государственного нефтяного института кампус – научно-образовательный комплекс со всей необходимой инфраструктурой, в том числе лабораторным и учебным корпусами, современными студенческими общежитиями, культурным центром, спорткомплексом, детскими садами, жилым кварталом для научных работников, автопарковками. Затраты по проекту оцениваются в 13,7 миллиарда рублей.
"Гармонично развивается тот университет, где одновременно меняются и мир духа, я бы так сказал, - где новые преподаватели, новые программы, новые методы, и самое главное - когда есть кампус. И вот яркий пример, когда мы видим кампус, уже созданный на одну треть. Но это проект не столько и не только университета. Это точка притяжения для талантливой молодежи, для талантливых людей со всей страны и из-за рубежа", - сказал Фальков журналистам в ходе посещения кампуса.
По словам министра, проект только начинается, он рассчитан на несколько лет, и масштабы его будут намного больше, а реализация этого проекта будет менять регион и город.
Татарстан в 2022 году представил три проекта на федеральный конкурс по созданию сети кампусов мирового уровня в Казани
, Нижнекамске
и Альметьевске
. Кроме того, в республике создаются три передовые инженерные школы - в Казани, Набережных Челнах
, Иннополисе
, а компания "Татнефть
" вошла в проект передовой инженерной школы в партнерстве с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, в рамках которого на базе Альметьевского нефтяного института уже с сентября будет запущена программа "Искусственный интеллект в биотехнологических системах".
Как отметил президент Татарстана, республика сегодня участвует практически во всех федеральных конкурсах, ставя главной задачей создание мощных научно-образовательных центов.
"Здесь мы решаем несколько задач. Первая - подготовка высококвалифицированных кадров. Вторая - создание мощных центров разработки, в современных условиях это приобретает особое значение. Третья - привлечение в наши образовательные центры максимального количества талантливой молодежи из других регионов России и из-за рубежа", - сказал Минниханов.