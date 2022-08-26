https://ria.ru/20220826/importozameschenie-1812298429.html

Чернышенко: кировские предприятия успешно выполняют задачи импортозамещения

Чернышенко: кировские предприятия успешно выполняют задачи импортозамещения - РИА Новости, 26.08.2022

Чернышенко: кировские предприятия успешно выполняют задачи импортозамещения

Кировские предприятия наращивают объемы производства, успешно выполняя задачи по импортозамещению, заявил вице-премьер РФ, куратор Приволжского федерального... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:45

2022-08-26T13:45

2022-08-26T13:45

дмитрий чернышенко

россия

кировская область

экономика

импортозамещение

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КИРОВ, 26 авг - РИА Новости. Кировские предприятия наращивают объемы производства, успешно выполняя задачи по импортозамещению, заявил вице-премьер РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства РФ в пятницу с рабочим визитом прибыл в Кировскую область, где посетил несколько ведущих предприятий региона и обсудил возможности расширения производств для ускоренного выполнения поручений президента России по достижению технологического суверенитета."В Кировской области развивается наука, воспитываются кадры, и предприятия благодаря трансферу научных технологий в реальный сектор экономики наращивают объемы производства, успешно выполняя задачи по импортозамещению. А это новые рабочие места для кировчан и рост экономики субъекта. Например, запуск новой линии производства на биомедицинском комплексе позволит создать 500 новых рабочих мест. Электромашзавод также предлагает широкий спектр вакансий. Ему предложено принять участие в работе индустриальных центров компетенций, сформированных по поручению председателя правительства. Это позволит заводу более оперативно перейти на отечественное ПО. Кроме того, в рамках новых федпроектов выстроим вертикаль эффективной подготовки кадров для предприятия", - цитирует пресс-служба вице-премьера.Кроме того, в биомедицинском комплексе "Нанолек" Чернышенко и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров осмотрели производственные линии твердых лекарственных форм. Предприятие в 2021 году начало сотрудничать с Центром имени Чумакова РАН. Было запущено производство вакцины от коронавируса "Ковивак". За 2021 год произведено 200 тысяч доз. В случае необходимости на заводе готовы увеличить объемы ее производства в 50 раз – до 10 миллионов доз вакцины в год. Также началось создание цеха производства активных фармацевтических субстанций – основного компонента вакцин от вируса папилломы человека. Ее выпуск планируется в 2025 году.Помимо этого, Чернышенко и Комаров посетили электромашиностроительный завод "Лепсе". Предприятие выпускает более 600 типов авиационных электроагрегатов, применяемых на всех типах самолетов, вертолетов и на ракетно-космических объектах, а также различные виды гражданской продукции. В рамках совместного с государственным фондом развития промышленности Кировской области инвестиционного проекта здесь также изготавливают и используют в работе станки с числовым программным управлением. Уже произведено и запущено в работу 37 станков."Предприятие активно реализует инвестиционные проекты, расширяет диверсификацию продукции, увеличивает выпуск гражданских изделий. Важно сохранить рабочие места и интеллектуальный капитал предприятия, который позволяет коллективу успешно разрабатывать и осваивать новые виды продукции гражданского и промышленного назначения. В целом руководство региона вникает в проблемы бизнеса в сложившейся ситуации. Надо способствовать росту производства, поддержанию логистических цепочек и появлению новых технологий и лидеров рынка", – приводятся в сообщении слова Комарова.Врио главы Кировской области Александр Соколов отметил, что у региона большой научно-технологический потенциал."Есть крепкий вуз, научные разработки и желание инвесторов их внедрять. Планируем также принимать участие во всех федеральных программах для реализации существующих возможностей. Совместно с правительством России мы придадим ускорение нашим предприятиям по наращиванию производственных мощностей для выполнения задач по импортозамещению. Правительство Кировской области будет создавать все условия для обеспечения их квалифицированными кадрами. Наша цель - рост экономики области, стабильные зарплаты и достойный уровень жизни кировчан", - сказал Соколов.На заводе осуществляется полный цикл создания продукции – разработка, изготовление, испытания и сервисное обслуживание. Также к концу года планируется запустить собственную систему мониторинга производства. Для того, чтобы решить проблему нехватки профессиональных кадров, Вятский госуниверситет, по словам вице-премьера, планирует разработать заявку на создание передовой инженерной школы. Электромашзавод может стать одним из ее индустриальных партнеров.

https://ria.ru/20220818/kirov-1810577686.html

https://ria.ru/20220823/kampus-1811541456.html

https://na.ria.ru/20220824/chernyshenko-1811918227.html

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кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, кировская область, экономика, импортозамещение