00:29 26.08.2022 (обновлено: 00:41 26.08.2022)
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин
Siemens Energy прокомментировала данные об отправке турбин для "Северного потока" в ФРГ
© Фото : РИА НовостиКанцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
© Фото : РИА Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для "Северного потока" относятся к разрешению, принятому в июле, заявили РИА Новости в компании Siemens Energy.
Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что в стране проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", и в июле власти Канады выдали разрешение на их отправку в Германию для дальнейшей транспортировки в Россию. Одна турбина была передана и сейчас находится в Германии. Канцлер страны Олаф Шольц заявил CBC, что Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных турбин. А глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что было принято решение об отправке турбин именно в Германию.
"Нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом технического обслуживания турбин, связанных с "Северным потоком", нет. Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель", - заявили в компании.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов "кубов" пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.