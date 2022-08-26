https://ria.ru/20220826/frg-1812205345.html

Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин

Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин - РИА Новости, 26.08.2022

Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин

Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для "Северного потока" относятся к разрешению, принятому в июле, заявили РИА Новости в компании РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T00:29

2022-08-26T00:29

2022-08-26T00:41

северный поток

мид канады

экономика

мелани жоли

олаф шольц

германия

канада

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806863588_0:102:1212:784_1920x0_80_0_0_f5759d96203180ae45f2c8b2129d2854.jpg

БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для "Северного потока" относятся к разрешению, принятому в июле, заявили РИА Новости в компании Siemens Energy.Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что в стране проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", и в июле власти Канады выдали разрешение на их отправку в Германию для дальнейшей транспортировки в Россию. Одна турбина была передана и сейчас находится в Германии. Канцлер страны Олаф Шольц заявил CBC, что Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных турбин. А глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что было принято решение об отправке турбин именно в Германию.Ни одна из турбин Siemens с компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает прокачку газа по "Северному потоку", не находится на ремонте в Канаде, сообщил "Газпром" после заявления главы канадского МИД о намерении передавать остальные турбины после ремонта также Германии."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов "кубов" пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.

https://ria.ru/20220823/miting-1811675084.html

германия

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток, мид канады, экономика, мелани жоли, олаф шольц, германия, канада, россия, siemens, газпром