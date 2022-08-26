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Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин - РИА Новости, 26.08.2022
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Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин - РИА Новости, 26.08.2022
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин
Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для "Северного потока" относятся к разрешению, принятому в июле, заявили РИА Новости в компании РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T00:29
2022-08-26T00:41
северный поток
мид канады
экономика
мелани жоли
олаф шольц
германия
канада
россия
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для "Северного потока" относятся к разрешению, принятому в июле, заявили РИА Новости в компании Siemens Energy.Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что в стране проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", и в июле власти Канады выдали разрешение на их отправку в Германию для дальнейшей транспортировки в Россию. Одна турбина была передана и сейчас находится в Германии. Канцлер страны Олаф Шольц заявил CBC, что Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных турбин. А глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что было принято решение об отправке турбин именно в Германию.Ни одна из турбин Siemens с компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает прокачку газа по "Северному потоку", не находится на ремонте в Канаде, сообщил "Газпром" после заявления главы канадского МИД о намерении передавать остальные турбины после ремонта также Германии."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов "кубов" пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
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северный поток, мид канады, экономика, мелани жоли, олаф шольц, германия, канада, россия, siemens, газпром
Северный поток, МИД Канады, Экономика, Мелани Жоли, Олаф Шольц, Германия, Канада, Россия, Siemens, Газпром
00:29 26.08.2022 (обновлено: 00:41 26.08.2022)
 
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче газовых турбин

Siemens Energy прокомментировала данные об отправке турбин для "Северного потока" в ФРГ

© Фото : РИА НовостиКанцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : РИА Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для "Северного потока" относятся к разрешению, принятому в июле, заявили РИА Новости в компании Siemens Energy.
Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что в стране проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", и в июле власти Канады выдали разрешение на их отправку в Германию для дальнейшей транспортировки в Россию. Одна турбина была передана и сейчас находится в Германии. Канцлер страны Олаф Шольц заявил CBC, что Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных турбин. А глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что было принято решение об отправке турбин именно в Германию.
"Нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом технического обслуживания турбин, связанных с "Северным потоком", нет. Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель", - заявили в компании.
Ни одна из турбин Siemens с компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает прокачку газа по "Северному потоку", не находится на ремонте в Канаде, сообщил "Газпром" после заявления главы канадского МИД о намерении передавать остальные турбины после ремонта также Германии.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов "кубов" пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких двигателей работают пять и один находится в резерве в режиме готовности. Плюс в обоих случаях есть горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Северный потокМИД КанадыЭкономикаМелани ЖолиОлаф ШольцГерманияКанадаРоссияSiemensГазпром
 
 
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