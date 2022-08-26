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В России допустили возможность изменения формата Дня знаний - РИА Новости, 26.08.2022
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В России допустили возможность изменения формата Дня знаний
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний - РИА Новости, 26.08.2022
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний
Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T02:15
2022-08-26T11:54
общество
федот тумусов
россия
школа
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил свою точку зрения.В России ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Не исключено, что в условиях подъема заболеваемости власти российских регионов начнут переводить школьников на дистанционный формат обучения, отметил Тумусов.По словам депутата, при таком сценарии может измениться и формат проведения Дня знаний, поскольку школам придется отказаться от традиционных праздничных линеек.Если же темпы распространения инфекции продолжат нарастать, то властям придется принимать более жесткие меры по борьбе с коронавирусом, полагает Федот Тумусов. В таком случае перевод школьников на дистанционное обучение может стать лишь первым шагом, добавил он."Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет", — такое мнение высказал Тумусов.
https://ria.ru/20220817/tseny-1810320837.html
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общество, федот тумусов, россия, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федот Тумусов, Россия, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
02:15 26.08.2022 (обновлено: 11:54 26.08.2022)
 
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний

Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах России
Начало учебного года в школах России - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил свою точку зрения.
В России ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Не исключено, что в условиях подъема заболеваемости власти российских регионов начнут переводить школьников на дистанционный формат обучения, отметил Тумусов.

"Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", — сказал он.

По словам депутата, при таком сценарии может измениться и формат проведения Дня знаний, поскольку школам придется отказаться от традиционных праздничных линеек.
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Если же темпы распространения инфекции продолжат нарастать, то властям придется принимать более жесткие меры по борьбе с коронавирусом, полагает Федот Тумусов. В таком случае перевод школьников на дистанционное обучение может стать лишь первым шагом, добавил он.
"Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет", — такое мнение высказал Тумусов.
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