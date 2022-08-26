https://ria.ru/20220826/format-1812203781.html

В России допустили возможность изменения формата Дня знаний

В России допустили возможность изменения формата Дня знаний - РИА Новости, 26.08.2022

В России допустили возможность изменения формата Дня знаний

Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T02:15

2022-08-26T02:15

2022-08-26T11:54

общество

федот тумусов

россия

школа

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил свою точку зрения.В России ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Не исключено, что в условиях подъема заболеваемости власти российских регионов начнут переводить школьников на дистанционный формат обучения, отметил Тумусов.По словам депутата, при таком сценарии может измениться и формат проведения Дня знаний, поскольку школам придется отказаться от традиционных праздничных линеек.Если же темпы распространения инфекции продолжат нарастать, то властям придется принимать более жесткие меры по борьбе с коронавирусом, полагает Федот Тумусов. В таком случае перевод школьников на дистанционное обучение может стать лишь первым шагом, добавил он."Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет", — такое мнение высказал Тумусов.

https://ria.ru/20220817/tseny-1810320837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/koronavirus-1811888776.html

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общество, федот тумусов, россия, школа, социальный навигатор, сн_образование