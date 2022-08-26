https://ria.ru/20220826/format-1812203781.html
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний - РИА Новости, 26.08.2022
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний
Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T02:15
2022-08-26T02:15
2022-08-26T11:54
общество
федот тумусов
россия
школа
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122087/83/1220878308_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a89b6408fcfea1ffca7793df8d978fd6.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил свою точку зрения.В России ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Не исключено, что в условиях подъема заболеваемости власти российских регионов начнут переводить школьников на дистанционный формат обучения, отметил Тумусов.По словам депутата, при таком сценарии может измениться и формат проведения Дня знаний, поскольку школам придется отказаться от традиционных праздничных линеек.Если же темпы распространения инфекции продолжат нарастать, то властям придется принимать более жесткие меры по борьбе с коронавирусом, полагает Федот Тумусов. В таком случае перевод школьников на дистанционное обучение может стать лишь первым шагом, добавил он."Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет", — такое мнение высказал Тумусов.
https://ria.ru/20220817/tseny-1810320837.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/koronavirus-1811888776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122087/83/1220878308_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_eb0e1015735fb1b705b05907fe0b3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федот тумусов, россия, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федот Тумусов, Россия, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
02:15 26.08.2022 (обновлено: 11:54 26.08.2022)
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний
Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний