https://ria.ru/20220826/f-16-1812236401.html

Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16

Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16 - РИА Новости, 26.08.2022

Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16

Турция и США обсуждают "технические детали" по вопросу закупки F-16, Анкара надеется на положительный ход переговоров, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:26

2022-08-26T10:26

2022-08-26T10:27

в мире

джо байден

реджеп тайип эрдоган

кириакос мицотакис

турция

сша

греция

конгресс сша

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция и США обсуждают "технические детали" по вопросу закупки F-16, Анкара надеется на положительный ход переговоров, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."По поручению нашего президента наша делегация выехала в США и провела переговоры. Эти контакты оказались более позитивными, чем ожидалось. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что этот процесс будет положительным, а не отрицательным, среди военных делегаций мы видим, что процесс продолжается, мы обсуждаем технические детали", - привел слова Акара телеканал A Haber.

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/f-16-1809344565.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, джо байден, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, турция, сша, греция, конгресс сша