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Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16 - РИА Новости, 26.08.2022
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Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16
Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16 - РИА Новости, 26.08.2022
Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16
Турция и США обсуждают "технические детали" по вопросу закупки F-16, Анкара надеется на положительный ход переговоров, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:26
2022-08-26T10:27
в мире
джо байден
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
турция
сша
греция
конгресс сша
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция и США обсуждают "технические детали" по вопросу закупки F-16, Анкара надеется на положительный ход переговоров, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."По поручению нашего президента наша делегация выехала в США и провела переговоры. Эти контакты оказались более позитивными, чем ожидалось. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что этот процесс будет положительным, а не отрицательным, среди военных делегаций мы видим, что процесс продолжается, мы обсуждаем технические детали", - привел слова Акара телеканал A Haber.
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в мире, джо байден, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, турция, сша, греция, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис, Турция, США, Греция, Конгресс США
10:26 26.08.2022 (обновлено: 10:27 26.08.2022)
 
Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16

Министр обороны Турции: Анкара обсуждает с Вашингтоном технические детали по закупкам F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John RavenИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция и США обсуждают "технические детали" по вопросу закупки F-16, Анкара надеется на положительный ход переговоров, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
"По поручению нашего президента наша делегация выехала в США и провела переговоры. Эти контакты оказались более позитивными, чем ожидалось. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что этот процесс будет положительным, а не отрицательным, среди военных делегаций мы видим, что процесс продолжается, мы обсуждаем технические детали", - привел слова Акара телеканал A Haber.
Истребитель J-16 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 10:21В мире
СМИ: Турция требует у США не затягивать сделку по F-16
 
В миреДжо БайденРеджеп Тайип ЭрдоганКириакос МицотакисТурцияСШАГрецияКонгресс США
 
 
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