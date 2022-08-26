https://ria.ru/20220826/eaes-1812220693.html

Премьер Казахстана призвал ЕАЭС обсудить обменные курсы нацвалют

Премьер Казахстана призвал ЕАЭС обсудить обменные курсы нацвалют - РИА Новости, 26.08.2022

Премьер Казахстана призвал ЕАЭС обсудить обменные курсы нацвалют

Центральным банкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует провести консультации по вопросу формирования обменных курсов национальных валют,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:39

2022-08-26T08:39

2022-08-26T10:11

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евразийский экономический союз

экономика

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НУР-СУЛТАН, 26 авг – РИА Новости. Центральным банкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует провести консультации по вопросу формирования обменных курсов национальных валют, считает премьер Казахстана Алихан Смаилов.Главы правительств государств-участников ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) в пятницу проводят в Чолпон-Ате в Киргизии заседание Евразийского межправительственного совета, на котором рассматривают вопросы интеграции и проекты новых соглашений."Полагаю необходимым провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют и внести предложения к очередному заседанию межправсовета", - сказал Смаилов, выступая на заседании.По его словам, в сегодняшних условиях страны союза столкнулись с серьезным ростом цен, в первую очередь на продовольственные товары. Так, за шесть месяцев продовольственные цены в ЕАЭС увеличились на 12,9%."Нужно отметить, что при текущем уровне нашей интеграции при взаимной торговле широко используются национальные валюты. При этом мы видим серьезное искажение в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и на инфляционные процессы в наших странах", - пояснил премьер.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.В 2022 году в органах союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Киргизия.

https://ria.ru/20220812/kitay-1809227762.html

https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, киргизия, россия, евразийский экономический союз, экономика