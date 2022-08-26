https://ria.ru/20220826/ato-1812413664.html
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом - РИА Новости, 26.08.2022
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом
НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:47
2022-08-26T19:47
2022-08-26T19:47
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС Канады в канадской провинции Альберта."Возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов", - сказал Столтенберг.Он также подчеркнул, что в альянсе считают Крайний Север "стратегически важным для евроатлантической безопасности".
https://ria.ru/20220822/arktika-1811188410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, арктика, йенс столтенберг, канада
В мире, Россия, НАТО, Арктика, Йенс Столтенберг, Канада
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом
Столтенберг: НАТО считает военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом