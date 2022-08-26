https://ria.ru/20220826/ato-1812413664.html

НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом

НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом - РИА Новости, 26.08.2022

НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом

НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:47

2022-08-26T19:47

2022-08-26T19:47

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арктика

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС Канады в канадской провинции Альберта."Возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов", - сказал Столтенберг.Он также подчеркнул, что в альянсе считают Крайний Север "стратегически важным для евроатлантической безопасности".

https://ria.ru/20220822/arktika-1811188410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нато, арктика, йенс столтенберг, канада