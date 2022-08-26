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НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом - РИА Новости, 26.08.2022
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НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом - РИА Новости, 26.08.2022
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом
НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:47
2022-08-26T19:47
в мире
россия
нато
арктика
йенс столтенберг
канада
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС Канады в канадской провинции Альберта."Возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов", - сказал Столтенберг.Он также подчеркнул, что в альянсе считают Крайний Север "стратегически важным для евроатлантической безопасности".
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в мире, россия, нато, арктика, йенс столтенберг, канада
В мире, Россия, НАТО, Арктика, Йенс Столтенберг, Канада
19:47 26.08.2022
 
НАТО назвала военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом

Столтенберг: НАТО считает военные возможности России в Арктике стратегическим вызовом

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. НАТО считает военные возможности России на Крайнем Севере стратегическим вызовом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, находящийся с визитом на базе ВВС Канады в канадской провинции Альберта.
"Возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов", - сказал Столтенберг.
Он также подчеркнул, что в альянсе считают Крайний Север "стратегически важным для евроатлантической безопасности".
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В миреРоссияНАТОАрктикаЙенс СтолтенбергКанада
 
 
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