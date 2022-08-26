https://ria.ru/20220826/arktika-1812422842.html

НАТО усилит присутствие в Арктике

НАТО усилит присутствие в Арктике - РИА Новости, 26.08.2022

НАТО усилит присутствие в Арктике

Сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе, заявил генсек... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:30

2022-08-26T20:30

2022-08-26T20:30

сергей цеков

арктика

сша

россия

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе, заявил генсек Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Канаде."Пекин и Москва усилили свое практическое сотрудничество в Арктике. Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам. Наш ответ – сильное и предсказуемое присутствие в регионе", - сказал он.Столтенберг пояснил, что "возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов", а "Китай расширяет свое присутствие в Арктике. Он планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктуру и исследовательские проекты на крайнем Севере".Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в СМИ заявила, что Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. По словам американского эксперта, Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе.Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в понедельник, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Россия осваивает территорию Арктики, которая прилегает к территории нашей страны, подобная практика закреплена в международных соглашениях. Законодатель выразил недоумение по поводу заявлений эксперта, подчеркнув, что США к нашим территориям отношения не имеют и находятся далеко от них. Он добавил, что американцы часто обращаются к теме Арктики, хотя мы осваиваем только то, что наше по праву. В свою очередь, США закрепились на той территории, которая фактически является совместной вместе с Канадой.

https://ria.ru/20220826/ato-1812413664.html

https://ria.ru/20220822/arktika-1811188410.html

арктика

сша

россия

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сергей цеков, арктика, сша, россия