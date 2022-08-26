https://ria.ru/20220826/aes-1812389084.html

Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной

Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной - РИА Новости, 26.08.2022

Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной" и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:07

2022-08-26T18:07

2022-08-26T18:10

в мире

рафаэль гросси

энергодар

россия

днепр (город)

магатэ

запорожская аэс

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной" и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.Ранее в пятницу в пресс-службе администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские силовики нанесли новый артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Собеседник уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен."Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий и полное переподключение (станции - ред.) к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ, наконец, должны получить возможность посетить объект", - написал Боррель в Twitter.Совет Госдумы на внеочередном заседании в четверг принял заявление в ООН, МАГАТЭ и международные парламентские организации об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.

https://ria.ru/20220819/erdogan-1810696680.html

https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html

энергодар

россия

днепр (город)

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в мире, рафаэль гросси, энергодар, россия, днепр (город), магатэ, запорожская аэс