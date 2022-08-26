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Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной - РИА Новости, 26.08.2022
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Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной - РИА Новости, 26.08.2022
Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной" и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:07
2022-08-26T18:10
в мире
рафаэль гросси
энергодар
россия
днепр (город)
магатэ
запорожская аэс
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной" и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.Ранее в пятницу в пресс-службе администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские силовики нанесли новый артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Собеседник уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен."Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий и полное переподключение (станции - ред.) к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ, наконец, должны получить возможность посетить объект", - написал Боррель в Twitter.Совет Госдумы на внеочередном заседании в четверг принял заявление в ООН, МАГАТЭ и международные парламентские организации об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
https://ria.ru/20220819/erdogan-1810696680.html
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энергодар
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, россия, днепр (город), магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Россия, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
18:07 26.08.2022 (обновлено: 18:10 26.08.2022)
 
Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС чрезвычайно тревожной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной" и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.
Ранее в пятницу в пресс-службе администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские силовики нанесли новый артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Собеседник уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:03
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий и полное переподключение (станции - ред.) к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ, наконец, должны получить возможность посетить объект", - написал Боррель в Twitter.
Совет Госдумы на внеочередном заседании в четверг принял заявление в ООН, МАГАТЭ и международные парламентские организации об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
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В миреРафаэль ГроссиЭнергодарРоссияДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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