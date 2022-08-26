https://ria.ru/20220826/aes-1812281904.html

Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС

Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС

Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:48

2022-08-26T12:48

2022-08-26T13:11

в мире

запорожская аэс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России."За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса №1", - говорится в сводке ведомства.По данным Минобороны, украинская артиллерийская позиция, с которой велся обстрел территории АЭС, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области."В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф)