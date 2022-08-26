https://ria.ru/20220826/aes-1812281904.html
Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС
Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС
Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:48
2022-08-26T12:48
2022-08-26T13:11
в мире
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dcb5b3206067b183fc8ee5298f60b0f.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России."За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса №1", - говорится в сводке ведомства.По данным Минобороны, украинская артиллерийская позиция, с которой велся обстрел территории АЭС, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области."В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_266e5ea06a29e7b79ddeb78b692b6b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Запорожская АЭС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:48 26.08.2022 (обновлено: 13:11 26.08.2022)
Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС
Минобороны: несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России.
"За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса №1", - говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, украинская артиллерийская позиция, с которой велся обстрел территории АЭС, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области
.
"В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - отмечается в сообщении.