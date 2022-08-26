https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html
На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу
На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу - РИА Новости, 26.08.2022
На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу
На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС. Судя по выступлениям... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:00
2022-08-26T08:00
2022-08-26T08:00
украина
киев
василий небензя
сергей кислица
хайди тальявини
сша
магатэ
вооруженные силы украины
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На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС. Судя по выступлениям участников, инспекция МАГАТЭ, о которой так активно говорили в последние несколько месяцев, — дело решенное. Но обо всем по порядку.Сперва вспомним, что произошло почти за две недели с прошлого заседания:Для ясности уточним, что подобную канонаду киевский режим устроил вокруг самой крупной атомной электростанции в Европе — как по мощности, так и по количеству энергоблоков.По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, инспекция МАГАТЭ может посетить АЭС в ближайшие дни: визит планируется организовать в конце августа — начале сентября.Стоит отметить, что Москва еще в июне одобрила этот шаг и неоднократно призывала приехать как можно скорее. Блокировала этот визит как раз украинская сторона."Что может принести визит самого Гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси. — Прим. ред.) или его представителей на ЗАЭС? Очевидно, только одно — в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, причиненную пребыванием там ядерных террористов", — так, например, отреагировал "Энергоатом" в начале лета на сообщения о подготовке миссии.Под "ядерными террористами", по всей видимости, подразумеваются российские войска, вот только умалчивается, что под их контроль ЗАЭС перешла за каких-то два дня, при этом тяжелую артиллерию в марте там никто не применял из соображений безопасности.В начале августа с требованиями отложить визит миссии МАГАТЭ также выступал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его мнению, ее можно будет проводить, только когда станция вернется под контроль ВСУ (читай: никогда).Возвращаясь к заседанию, хочется отметить, что отдельный интерес представляли выступления участников. Украинский постпред Сергей Кислица заявлял, что Россия устраивает провокации под жовто-блакытным флагом, а вот дипломаты из более успешных сателлитов США придерживались несколько иной точки зрения и утверждали, что, дескать, нужно прекратить спецоперацию и вывести с Украины войска, чтобы удары прекратились.Из этого следуют несколько выводов. Во-первых, даже союзники США и коспонсоры режима под руководством "Квартала 95" не верят в утверждения о том, что российские войска сами обстреливают территорию Запорожской АЭС. Во-вторых, они при этом совершенно не стесняются призывать уступить ее абсолютно преступному режиму, который ничтоже сумняшеся толкает континент к пропасти ядерной катастрофы. В-третьих, они почему-то уверены, что Киеву что-то помешает организовать провокацию на вернувшейся под его контроль АЭС и выдать ее за российский обстрел — никогда такого не было, и вот опять.Но о том, что украинский режим действует как государство-террорист, мы уже говорили, поэтому верить, что вдруг на Банковой одумаются и перестанут руководствоваться тактикой "все средства хороши", оснований немного. Если Зеленский готов давать преступные указания обстреливать не только собственных граждан — как в Краматорске, но и собственных солдат — как в Еленовке, то какие гарантии они могут предоставить для безопасности АЭС?Конечно, призывы с высокой трибуны ООН вернуть контроль над освобожденными регионами Киеву будут звучать еще чаще в ближайший месяц: все же близится очередная сессия Генеральной ассамблеи. Вот только внимания они не заслуживают. Решать этот вопрос будут сами жители — на предстоящих референдумах.Но миссия МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре, по словам главы агентства Рафаэль Мариано Гросси, состоится в ближайшие несколько дней. И из доступных аналогий наиболее подходящей представляется комиссия под руководством Хайди Тальявини.В сентябре 2009 года она подготовила для Евросоюза доклад о событиях во время конфликта в Южной Осетии. Эксперты не побоялись признать, что именно грузинская агрессия стала причиной войны, но посчитали российский ответ непропорциональным. На Западе к этим выводам отнеслись сдержанно. Более того, сейчас их, судя по заявлениям об "оккупированных" Абхазии и Южной Осетии, и вовсе забыли. Но документ вышел спустя год после трагических событий, а нынешняя инспекция МАГАТЭ позволит определить, кто стоит за обстрелами Запорожской АЭС прямо сейчас.Конечно, масштаб исследования несопоставим: одно дело определить, кто в войне был зачинщиком, другое — кто ведет артиллерийский огонь по ядерному объекту. Но не стоит преуменьшать значение грядущего визита.Для России и большинства ее граждан действия Киева очевидны. Но официальное признание того, что именно украинский режим готов пойти на столь чудовищную провокацию, не только укрепит позиции тех западных политиков, которые сомневаются в необходимости безоглядной поддержки Зеленского, но и убедит те страны, которые не уверены в правильности действий Кремля.Заодно мы узнаем, насколько западное сообщество готово уже сейчас признаться, что украинские власти пользуются преступными методами. Ведь выводы, в которых не будет открыто говориться о том, что за обстрелами стоит Киев, можно будет объяснить лишь нежеланием смотреть правде в глаза.В таких условиях критически важной задачей для российских войск становится обеспечение безопасности миссии МАГАТЭ: для ВСУ сотрудники агентства станут слишком желанной мишенью для провокаций.
https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html
https://ria.ru/20220825/zaes-1812096678.html
https://ria.ru/20220825/magate-1812112024.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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7 495 645-6601
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украина, киев, василий небензя, сергей кислица, хайди тальявини, сша, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, авторы
Украина, Киев, Василий Небензя, Сергей Кислица, Хайди Тальявини, США, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Авторы
На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС. Судя по выступлениям участников, инспекция МАГАТЭ, о которой так активно говорили в последние несколько месяцев, — дело решенное. Но обо всем по порядку.
Сперва вспомним, что произошло почти за две недели с прошлого заседания:
—11 августа ВСУ обстреляли станцию из орудий калибра 152 миллиметра, повредив оборудование для охлаждения реакторов;
—14 августа украинская артиллерия обстреляла ЗАЭС из поставленных США гаубиц М777, а также использовала два управляемых боеприпаса, в Энергодаре из-за обстрелов погиб человек, еще один — пострадал;
—15 августа ВСУ выпустили по городу 30 снарядов из 152-миллиметровых орудий;
—17 августа украинские войска выпустили 11 снарядов и запустили польский дрон-камикадзе, нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару;
—18 августа город семь раз подвергался обстрелу тяжелой артиллерии;
—20 августа ВСУ в очередной раз открыли огонь по территории АЭС из переданных США гаубиц;
—22 августа дрон ВСУ атаковал лабораторно-бытовой корпус № 2 на ЗАЭС.
Для ясности уточним, что подобную канонаду киевский режим устроил вокруг самой крупной атомной электростанции в Европе
— как по мощности, так и по количеству энергоблоков.
По словам постпреда России
в ООН Василия Небензи
, инспекция МАГАТЭ
может посетить АЭС в ближайшие дни: визит планируется организовать в конце августа — начале сентября.
Стоит отметить, что Москва
еще в июне одобрила этот шаг и неоднократно призывала приехать как можно скорее. Блокировала этот визит как раз украинская сторона.
"Что может принести визит самого Гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси. — Прим. ред.) или его представителей на ЗАЭС? Очевидно, только одно — в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, причиненную пребыванием там ядерных террористов", — так, например, отреагировал "Энергоатом
" в начале лета на сообщения о подготовке миссии.
Под "ядерными террористами", по всей видимости, подразумеваются российские войска, вот только умалчивается, что под их контроль ЗАЭС перешла за каких-то два дня, при этом тяжелую артиллерию в марте там никто не применял из соображений безопасности.
В начале августа с требованиями отложить визит миссии МАГАТЭ также выступал министр энергетики Украины
Герман Галущенко. По его мнению, ее можно будет проводить, только когда станция вернется под контроль ВСУ (читай: никогда).
Возвращаясь к заседанию, хочется отметить, что отдельный интерес представляли выступления участников. Украинский постпред Сергей Кислица
заявлял, что Россия устраивает провокации под жовто-блакытным флагом, а вот дипломаты из более успешных сателлитов США придерживались несколько иной точки зрения и утверждали, что, дескать, нужно прекратить спецоперацию и вывести с Украины войска, чтобы удары прекратились.
Из этого следуют несколько выводов. Во-первых, даже союзники США и коспонсоры режима под руководством "Квартала 95" не верят в утверждения о том, что российские войска сами обстреливают территорию Запорожской АЭС
. Во-вторых, они при этом совершенно не стесняются призывать уступить ее абсолютно преступному режиму, который ничтоже сумняшеся толкает континент к пропасти ядерной катастрофы. В-третьих, они почему-то уверены, что Киеву
что-то помешает организовать провокацию на вернувшейся под его контроль АЭС и выдать ее за российский обстрел — никогда такого не было, и вот опять.
Но о том, что украинский режим действует как государство-террорист, мы уже говорили
, поэтому верить, что вдруг на Банковой одумаются и перестанут руководствоваться тактикой "все средства хороши", оснований немного. Если Зеленский готов давать преступные указания обстреливать не только собственных граждан — как в Краматорске
, но и собственных солдат — как в Еленовке, то какие гарантии они могут предоставить для безопасности АЭС?
Конечно, призывы с высокой трибуны ООН вернуть контроль над освобожденными регионами Киеву будут звучать еще чаще в ближайший месяц: все же близится очередная сессия Генеральной ассамблеи. Вот только внимания они не заслуживают. Решать этот вопрос будут сами жители — на предстоящих референдумах.
Но миссия МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре, по словам главы агентства Рафаэль Мариано Гросси, состоится в ближайшие несколько дней. И из доступных аналогий наиболее подходящей представляется комиссия под руководством Хайди Тальявини
.
В сентябре 2009 года она подготовила для Евросоюза доклад о событиях во время конфликта в Южной Осетии
. Эксперты не побоялись признать, что именно грузинская агрессия стала причиной войны, но посчитали российский ответ непропорциональным. На Западе к этим выводам отнеслись сдержанно. Более того, сейчас их, судя по заявлениям об "оккупированных" Абхазии
и Южной Осетии, и вовсе забыли. Но документ вышел спустя год после трагических событий, а нынешняя инспекция МАГАТЭ позволит определить, кто стоит за обстрелами Запорожской АЭС прямо сейчас.
Конечно, масштаб исследования несопоставим: одно дело определить, кто в войне был зачинщиком, другое — кто ведет артиллерийский огонь по ядерному объекту. Но не стоит преуменьшать значение грядущего визита.
Для России и большинства ее граждан действия Киева очевидны. Но официальное признание того, что именно украинский режим готов пойти на столь чудовищную провокацию, не только укрепит позиции тех западных политиков, которые сомневаются в необходимости безоглядной поддержки Зеленского, но и убедит те страны, которые не уверены в правильности действий Кремля.
Заодно мы узнаем, насколько западное сообщество готово уже сейчас признаться, что украинские власти пользуются преступными методами. Ведь выводы, в которых не будет открыто говориться о том, что за обстрелами стоит Киев, можно будет объяснить лишь нежеланием смотреть правде в глаза.
В таких условиях критически важной задачей для российских войск становится обеспечение безопасности миссии МАГАТЭ: для ВСУ сотрудники агентства станут слишком желанной мишенью для провокаций.