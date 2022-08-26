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На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу

На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу - РИА Новости, 26.08.2022

На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу

На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС. Судя по выступлениям... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

украина

киев

василий небензя

сергей кислица

хайди тальявини

сша

магатэ

вооруженные силы украины

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На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС. Судя по выступлениям участников, инспекция МАГАТЭ, о которой так активно говорили в последние несколько месяцев, — дело решенное. Но обо всем по порядку.Сперва вспомним, что произошло почти за две недели с прошлого заседания:Для ясности уточним, что подобную канонаду киевский режим устроил вокруг самой крупной атомной электростанции в Европе — как по мощности, так и по количеству энергоблоков.По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, инспекция МАГАТЭ может посетить АЭС в ближайшие дни: визит планируется организовать в конце августа — начале сентября.Стоит отметить, что Москва еще в июне одобрила этот шаг и неоднократно призывала приехать как можно скорее. Блокировала этот визит как раз украинская сторона."Что может принести визит самого Гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси. — Прим. ред.) или его представителей на ЗАЭС? Очевидно, только одно — в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, причиненную пребыванием там ядерных террористов", — так, например, отреагировал "Энергоатом" в начале лета на сообщения о подготовке миссии.Под "ядерными террористами", по всей видимости, подразумеваются российские войска, вот только умалчивается, что под их контроль ЗАЭС перешла за каких-то два дня, при этом тяжелую артиллерию в марте там никто не применял из соображений безопасности.В начале августа с требованиями отложить визит миссии МАГАТЭ также выступал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его мнению, ее можно будет проводить, только когда станция вернется под контроль ВСУ (читай: никогда).Возвращаясь к заседанию, хочется отметить, что отдельный интерес представляли выступления участников. Украинский постпред Сергей Кислица заявлял, что Россия устраивает провокации под жовто-блакытным флагом, а вот дипломаты из более успешных сателлитов США придерживались несколько иной точки зрения и утверждали, что, дескать, нужно прекратить спецоперацию и вывести с Украины войска, чтобы удары прекратились.Из этого следуют несколько выводов. Во-первых, даже союзники США и коспонсоры режима под руководством "Квартала 95" не верят в утверждения о том, что российские войска сами обстреливают территорию Запорожской АЭС. Во-вторых, они при этом совершенно не стесняются призывать уступить ее абсолютно преступному режиму, который ничтоже сумняшеся толкает континент к пропасти ядерной катастрофы. В-третьих, они почему-то уверены, что Киеву что-то помешает организовать провокацию на вернувшейся под его контроль АЭС и выдать ее за российский обстрел — никогда такого не было, и вот опять.Но о том, что украинский режим действует как государство-террорист, мы уже говорили, поэтому верить, что вдруг на Банковой одумаются и перестанут руководствоваться тактикой "все средства хороши", оснований немного. Если Зеленский готов давать преступные указания обстреливать не только собственных граждан — как в Краматорске, но и собственных солдат — как в Еленовке, то какие гарантии они могут предоставить для безопасности АЭС?Конечно, призывы с высокой трибуны ООН вернуть контроль над освобожденными регионами Киеву будут звучать еще чаще в ближайший месяц: все же близится очередная сессия Генеральной ассамблеи. Вот только внимания они не заслуживают. Решать этот вопрос будут сами жители — на предстоящих референдумах.Но миссия МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре, по словам главы агентства Рафаэль Мариано Гросси, состоится в ближайшие несколько дней. И из доступных аналогий наиболее подходящей представляется комиссия под руководством Хайди Тальявини.В сентябре 2009 года она подготовила для Евросоюза доклад о событиях во время конфликта в Южной Осетии. Эксперты не побоялись признать, что именно грузинская агрессия стала причиной войны, но посчитали российский ответ непропорциональным. На Западе к этим выводам отнеслись сдержанно. Более того, сейчас их, судя по заявлениям об "оккупированных" Абхазии и Южной Осетии, и вовсе забыли. Но документ вышел спустя год после трагических событий, а нынешняя инспекция МАГАТЭ позволит определить, кто стоит за обстрелами Запорожской АЭС прямо сейчас.Конечно, масштаб исследования несопоставим: одно дело определить, кто в войне был зачинщиком, другое — кто ведет артиллерийский огонь по ядерному объекту. Но не стоит преуменьшать значение грядущего визита.Для России и большинства ее граждан действия Киева очевидны. Но официальное признание того, что именно украинский режим готов пойти на столь чудовищную провокацию, не только укрепит позиции тех западных политиков, которые сомневаются в необходимости безоглядной поддержки Зеленского, но и убедит те страны, которые не уверены в правильности действий Кремля.Заодно мы узнаем, насколько западное сообщество готово уже сейчас признаться, что украинские власти пользуются преступными методами. Ведь выводы, в которых не будет открыто говориться о том, что за обстрелами стоит Киев, можно будет объяснить лишь нежеланием смотреть правде в глаза.В таких условиях критически важной задачей для российских войск становится обеспечение безопасности миссии МАГАТЭ: для ВСУ сотрудники агентства станут слишком желанной мишенью для провокаций.

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украина, киев, василий небензя, сергей кислица, хайди тальявини, сша, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, авторы