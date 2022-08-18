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Как Украина превращается в государство-камикадзе - РИА Новости, 18.08.2022
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Как Украина превращается в государство-камикадзе
Как Украина превращается в государство-камикадзе - РИА Новости, 18.08.2022
Как Украина превращается в государство-камикадзе
Угрозы США признать Россию государством — спонсором терроризма сопровождаются аналогичными решениями прикормленных вассалов Вашингтона — политическими элитами... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:00
2022-08-18T08:00
авторы
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
мария захарова
энтони блинкен
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Угрозы США признать Россию государством — спонсором терроризма сопровождаются аналогичными решениями прикормленных вассалов Вашингтона — политическими элитами Прибалтийских стран. В мае на такой шаг отважилось литовское руководство, а на прошлой неделе — их соседи в Риге.При этом американский истеблишмент, похоже, всерьез рассматривает подобный сценарий: соответствующую резолюцию уже принял сенат США, но в администрации Байдена пока не спешат ее поддерживать. В частности, как пишут СМИ, сопротивляется госсекретарь Энтони Блинкен.Причины понятны: такой шаг не только вынудит Вашингтон вводить санкции против своих же союзников, которые с разной степенью активности продолжают торговать с Кремлем, но и поставит крест на каких-либо отношениях с Москвой, которые и без того переживают, возможно, худший период в истории — как минимум со времен Карибского кризиса.В Кремле уже заявили, что подобный шаг кардинально изменит положение дел, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что если конгресс примет соответствующую резолюцию, то об отношениях между двумя странами можно забыть.Досужие рассуждения американских политиков не должны вводить в заблуждение. Вашингтон грозит статусом спонсора терроризма словно анафемой, хотя США сами поставили поддержку разного рода радикалов во всех конфликтах на поток: Афганистан, Чечня, Ирак, Ливия, Сирия — во всех этих столкновениях те, кого в демократическом обществе принято клеймить и декларативно преследовать, получали помощь Запада — будь то деньги или поставки оружия.Но сегодня американские власти вывели пособничество терроризму на новый уровень, взрастив из Украины полноценное государство-камикадзе.Судите сами: так называемый президент Зеленский открыто заявляет, что украинские войска продолжат наносить удары по Запорожской АЭС, поскольку там находятся российские подразделения — и плевать, что подобные действия могут привести к экологической катастрофе. Как тут не отметить столь завидное радение о территориях, которые Киев считает своими, не говоря уже о людях.При этом никакая точность не может быть оправданием для подобных обстрелов: после воскресного удара осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока. А меткость украинских артиллеристов, откровенно говоря, вызывает вопросы: Краматорск и Еленовка оставляют здравомыслящим людям два варианта и, как говорил Иосиф Сталин, "оба хуже" — либо это чудовищные просчеты, либо это намеренные военные преступления.На этом фоне еще более безрассудно выглядят действия ВСУ в Никополе — туда Киев перебросил отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих. В российском Минобороны считают, что это говорит о готовящейся провокации. Как подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, любые подобные действия в районе ЗАЭС представляют угрозу ядерной безопасности всего континента. Украина буквально ведет себя как государство-камикадзе.Помимо этого, в начале недели также стало известно о действиях украинских диверсантов в Курской области — там они взорвали шесть опор ЛЭП, идущих от атомной электростанции.Параллельно ВСУ продолжают обстрелы Горловки: несколько дней назад под артиллерийский огонь попал завод "Стирол". Само предприятие с 2014 года фактически не работает, но на территории города расположены могильники местного химического завода.В общем, украинские войска всеми своими действиями приближают экологическую катастрофу. Но и на этом список их преступлений не заканчивается. Чего стоят только мины "Лепесток", которые ВСУ разбрасывают в городах Донбасса: никаких военных задач они не выполняют, главная цель в этом случае — истребление мирного населения.В 1993 году британская газета The Independent опубликовала интересную хвалебную статью: "Антисоветский воин направил свою армию на путь к миру". С фотографии на четверть полосы на читателя с улыбкой смотрит Усама бен Ладен: материал посвящен именно его "подвигам" в Афганистане.Спустя неполные 30 лет у западной прессы другие герои: теперь на обложке Vogue красуется Владимир Зеленский с супругой, фотографии делала сама Энни Лейбовиц. Отличаются издания разве что персонажами, суть остается той же — Запад под руководством США продолжает всячески поддерживать радикальные режимы, предоставляя им деньги, оружие и информационную поддержку во всех ее видах. Причем в куда больших объемах, чем десятилетия назад.Как отмечал еще на заре своей политической карьеры Владимир Путин, Россия будет преследовать террористов везде. И совершенно точно не планирует вести с ними переговоры — хватит Минского процесса, который, как признал недавно Петр Порошенко, изначально был направлен на то, чтобы дать Украине возможность подготовиться к войне, поскольку выполнять взятые на себя обязательства никто в Киеве не планировал.Тем не менее мир на Украине обязательно наступит. Вот только там уже не будет ни Зеленского, ни его декоративных и бессмысленных арестовичей, подоляков, кулеб и прочих проходимцев, заигравшихся в большую политику.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/bayden-1808860738.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220814/mid-rf-1809519356.html
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Давид Нармания
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авторы, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии, мария захарова, энтони блинкен
Авторы, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России, Мария Захарова, Энтони Блинкен
08:00 18.08.2022
 

Как Украина превращается в государство-камикадзе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Угрозы США признать Россию государством — спонсором терроризма сопровождаются аналогичными решениями прикормленных вассалов Вашингтона — политическими элитами Прибалтийских стран. В мае на такой шаг отважилось литовское руководство, а на прошлой неделе — их соседи в Риге.
При этом американский истеблишмент, похоже, всерьез рассматривает подобный сценарий: соответствующую резолюцию уже принял сенат США, но в администрации Байдена пока не спешат ее поддерживать. В частности, как пишут СМИ, сопротивляется госсекретарь Энтони Блинкен.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:28В мире
TAC: Байден ошибется, если признает Россию страной-спонсором терроризма
Причины понятны: такой шаг не только вынудит Вашингтон вводить санкции против своих же союзников, которые с разной степенью активности продолжают торговать с Кремлем, но и поставит крест на каких-либо отношениях с Москвой, которые и без того переживают, возможно, худший период в истории — как минимум со времен Карибского кризиса.
В Кремле уже заявили, что подобный шаг кардинально изменит положение дел, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что если конгресс примет соответствующую резолюцию, то об отношениях между двумя странами можно забыть.
Досужие рассуждения американских политиков не должны вводить в заблуждение. Вашингтон грозит статусом спонсора терроризма словно анафемой, хотя США сами поставили поддержку разного рода радикалов во всех конфликтах на поток: Афганистан, Чечня, Ирак, Ливия, Сирия — во всех этих столкновениях те, кого в демократическом обществе принято клеймить и декларативно преследовать, получали помощь Запада — будь то деньги или поставки оружия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 16:52В России
Москва рассказала США о последствиях признания РФ "спонсором терроризма"
Но сегодня американские власти вывели пособничество терроризму на новый уровень, взрастив из Украины полноценное государство-камикадзе.
Судите сами: так называемый президент Зеленский открыто заявляет, что украинские войска продолжат наносить удары по Запорожской АЭС, поскольку там находятся российские подразделения — и плевать, что подобные действия могут привести к экологической катастрофе. Как тут не отметить столь завидное радение о территориях, которые Киев считает своими, не говоря уже о людях.
При этом никакая точность не может быть оправданием для подобных обстрелов: после воскресного удара осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока. А меткость украинских артиллеристов, откровенно говоря, вызывает вопросы: Краматорск и Еленовка оставляют здравомыслящим людям два варианта и, как говорил Иосиф Сталин, "оба хуже" — либо это чудовищные просчеты, либо это намеренные военные преступления.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 20:04
Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС
На этом фоне еще более безрассудно выглядят действия ВСУ в Никополе — туда Киев перебросил отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих. В российском Минобороны считают, что это говорит о готовящейся провокации. Как подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, любые подобные действия в районе ЗАЭС представляют угрозу ядерной безопасности всего континента. Украина буквально ведет себя как государство-камикадзе.
Помимо этого, в начале недели также стало известно о действиях украинских диверсантов в Курской области — там они взорвали шесть опор ЛЭП, идущих от атомной электростанции.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 17:45Сказано в эфире
"Крупная и циничная игра". Военный политолог о подрыве ЛЭП Курской АЭС
Параллельно ВСУ продолжают обстрелы Горловки: несколько дней назад под артиллерийский огонь попал завод "Стирол". Само предприятие с 2014 года фактически не работает, но на территории города расположены могильники местного химического завода.
В общем, украинские войска всеми своими действиями приближают экологическую катастрофу. Но и на этом список их преступлений не заканчивается. Чего стоят только мины "Лепесток", которые ВСУ разбрасывают в городах Донбасса: никаких военных задач они не выполняют, главная цель в этом случае — истребление мирного населения.
В 1993 году британская газета The Independent опубликовала интересную хвалебную статью: "Антисоветский воин направил свою армию на путь к миру". С фотографии на четверть полосы на читателя с улыбкой смотрит Усама бен Ладен: материал посвящен именно его "подвигам" в Афганистане.
Спустя неполные 30 лет у западной прессы другие герои: теперь на обложке Vogue красуется Владимир Зеленский с супругой, фотографии делала сама Энни Лейбовиц. Отличаются издания разве что персонажами, суть остается той же — Запад под руководством США продолжает всячески поддерживать радикальные режимы, предоставляя им деньги, оружие и информационную поддержку во всех ее видах. Причем в куда больших объемах, чем десятилетия назад.
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:30
В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского
Как отмечал еще на заре своей политической карьеры Владимир Путин, Россия будет преследовать террористов везде. И совершенно точно не планирует вести с ними переговоры — хватит Минского процесса, который, как признал недавно Петр Порошенко, изначально был направлен на то, чтобы дать Украине возможность подготовиться к войне, поскольку выполнять взятые на себя обязательства никто в Киеве не планировал.
Тем не менее мир на Украине обязательно наступит. Вот только там уже не будет ни Зеленского, ни его декоративных и бессмысленных арестовичей, подоляков, кулеб и прочих проходимцев, заигравшихся в большую политику.
 
АвторыУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваЭнтони Блинкен
 
 
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