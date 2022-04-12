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НАТО знает, кто нанес удар по Краматорску, заявил итальянский журналист - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/kapuotstso-1783122609.html
НАТО знает, кто нанес удар по Краматорску, заявил итальянский журналист
НАТО знает, кто нанес удар по Краматорску, заявил итальянский журналист - РИА Новости, 12.04.2022
НАТО знает, кто нанес удар по Краматорску, заявил итальянский журналист
НАТО точно знает, откуда был нанесен удар ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, заявил итальянский тележурналист Тони Капуоццо, обративший внимание на... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:09
2022-04-12T15:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
италия
краматорск
украина
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РИМ, 12 апр - РИА Новости. НАТО точно знает, откуда был нанесен удар ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, заявил итальянский тележурналист Тони Капуоццо, обративший внимание на сообщения о том, что серийный номер ракеты указывает на ее принадлежность Украине."НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета" - заявил он в эфире популярной программы Quarta Repubblica общенационального телеканала Rete4.По его словам, созданный вокруг конфликта на Украине климат подталкивает к тому, чтобы возложить ответственность за него исключительно на российскую сторону."Я видел, что цифры на ракетном двигателе, по мнению некоторых в сети, похоже, относятся к украинским складам, или во всяком случае эта ракета очень похожа на ту, которая попала в город Донецк", - сказал Капуоццо.В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибли более 20 человек.Ранее Капуоццо выразил сомнения в украинской версии произошедшего в городе Буча. Тогда Капуоццо заявил, что "его не убеждают временные рамки". Тележурналист задался вопросом, откуда появились тела на городской дороге, если несколькими днями ранее мэр Бучи рассказывал об освобождении города.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали". Он добавил, что провокации в Буче и Краматорске возмутительны. По его словам, "по Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные с положением" тел и "с их внешним видом".А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220411/kramatorsk-1782910047.html
https://ria.ru/20220411/minoborony-1782985858.html
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в мире, нато, италия, краматорск, украина
15:09 12.04.2022
 
НАТО знает, кто нанес удар по Краматорску, заявил итальянский журналист

Итальянский журналист Капуоццо: НАТО знает, кто нанес ракетный удар по Краматорску

© REUTERS / StringerОбломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
Обломки ракеты Точка-У в Краматорске - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Stringer
Обломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
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РИМ, 12 апр - РИА Новости. НАТО точно знает, откуда был нанесен удар ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, заявил итальянский тележурналист Тони Капуоццо, обративший внимание на сообщения о том, что серийный номер ракеты указывает на ее принадлежность Украине.
"НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета" - заявил он в эфире популярной программы Quarta Repubblica общенационального телеканала Rete4.
По его словам, созданный вокруг конфликта на Украине климат подталкивает к тому, чтобы возложить ответственность за него исключительно на российскую сторону.
"Я видел, что цифры на ракетном двигателе, по мнению некоторых в сети, похоже, относятся к украинским складам, или во всяком случае эта ракета очень похожа на ту, которая попала в город Донецк", - сказал Капуоццо.
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров
В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибли более 20 человек.
Ранее Капуоццо выразил сомнения в украинской версии произошедшего в городе Буча. Тогда Капуоццо заявил, что "его не убеждают временные рамки". Тележурналист задался вопросом, откуда появились тела на городской дороге, если несколькими днями ранее мэр Бучи рассказывал об освобождении города.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали". Он добавил, что провокации в Буче и Краматорске возмутительны. По его словам, "по Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные с положением" тел и "с их внешним видом".
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 19:54
ВС России уничтожили украинскую "Точку-У" в Донецкой области
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Обломки ракеты Точка-У в Краматорске - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 22:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Серийный номер доказывает, что упавшая на Краматорск ракета принадлежит ВСУ
 
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