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Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы
Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы - РИА Новости, 26.08.2022
Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы
Российские туристы не боятся ездить отдыхать в Абхазию, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:30
2022-08-26T12:30
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
туристы
куда поехать
отдых на море
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Российские туристы не боятся ездить отдыхать в Абхазию, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.Также глава российской дипмиссии отметил, что в стране отсутствует дискриминация русскоязычного населения. "Учитывая, что практически все жители республики изъясняются на русском языке свободно, а большинство имеет паспорта РФ, говорить о такой проблеме не приходится", – сказал он.Ранее сообщалось, что с начала июня личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы до конца курортного сезона. Задействованы дополнительно сформированные экипажи патрульных служб в местах отдыха туристов.Глава министерства туризма республики Теймураз Хишба сообщил РИА Новости, что загрузка отелей в Абхазии по состоянию на середину июля составляет 70-100 процентов. Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.
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туризм, новости - туризм, абхазия, туристы, куда поехать, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, туристы, куда поехать, Отдых на море
12:30 26.08.2022
 
Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы

Посол Шургалин: российские туристы не боятся ездить отдыхать в Абхазию

© Sputnik / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Российские туристы не боятся ездить отдыхать в Абхазию, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.
"Сам по себе рост числа туристов, прибывающих в Абхазию на отдых и лечение, безусловно, не сказывается на безопасности, – считает посол. – Я бы сказал, что эта тенденция указывает на то, что подавляющее большинство российских туристов не считают, что в республике плохо налажены процессы обеспечения охраны правопорядка".
Также глава российской дипмиссии отметил, что в стране отсутствует дискриминация русскоязычного населения. "Учитывая, что практически все жители республики изъясняются на русском языке свободно, а большинство имеет паспорта РФ, говорить о такой проблеме не приходится", – сказал он.
Ранее сообщалось, что с начала июня личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы до конца курортного сезона. Задействованы дополнительно сформированные экипажи патрульных служб в местах отдыха туристов.
Глава министерства туризма республики Теймураз Хишба сообщил РИА Новости, что загрузка отелей в Абхазии по состоянию на середину июля составляет 70-100 процентов. Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.
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