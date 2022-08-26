https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812254345.html

Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы

Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы - РИА Новости, 26.08.2022

Посол в Абхазии рассказал, как в стране отдыхают российские туристы

Российские туристы не боятся ездить отдыхать в Абхазию, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:30

2022-08-26T12:30

2022-08-26T12:30

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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Российские туристы не боятся ездить отдыхать в Абхазию, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.Также глава российской дипмиссии отметил, что в стране отсутствует дискриминация русскоязычного населения. "Учитывая, что практически все жители республики изъясняются на русском языке свободно, а большинство имеет паспорта РФ, говорить о такой проблеме не приходится", – сказал он.Ранее сообщалось, что с начала июня личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы до конца курортного сезона. Задействованы дополнительно сформированные экипажи патрульных служб в местах отдыха туристов.Глава министерства туризма республики Теймураз Хишба сообщил РИА Новости, что загрузка отелей в Абхазии по состоянию на середину июля составляет 70-100 процентов. Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.

https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812224479.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, абхазия, туристы, куда поехать, отдых на море