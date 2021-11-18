https://ria.ru/20211118/abkhaziya-1759642768.html

Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих

Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих - РИА Новости, 18.11.2021

Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:40

2021-11-18T17:40

2021-11-18T17:41

туризм

безопасность

отдых

абхазия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753058954_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8122e90bdac8feb21d405c0546c0d42b.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишбой. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии", — сообщили в ведомстве.Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", — указали в ведомстве.Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем руководства страны.Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

https://realty.ria.ru/20211117/sochi-1759432346.html

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, отдых, абхазия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, ресторан, россия