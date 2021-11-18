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Туризм
https://ria.ru/20211118/abkhaziya-1759642768.html
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих - РИА Новости, 18.11.2021
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:40
2021-11-18T17:41
туризм
безопасность
отдых
абхазия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишбой. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии", — сообщили в ведомстве.Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", — указали в ведомстве.Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем руководства страны.Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
https://realty.ria.ru/20211117/sochi-1759432346.html
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безопасность, отдых, абхазия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, ресторан, россия
17:40 18.11.2021 (обновлено: 17:41 18.11.2021)
 
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих

Зарина Догузова призвала Абхазию обеспечить безопасность российских туристов на курортах

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара
Сотрудники ДПС у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишбой. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии", — сообщили в ведомстве.
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Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", — указали в ведомстве.
Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем руководства страны.
Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
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ТуризмБезопасностьОтдыхАбхазияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыТуризмЗарина ДогузоваРесторанРоссия
 
 
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