https://ria.ru/20211118/abkhaziya-1759642768.html
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих - РИА Новости, 18.11.2021
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:40
2021-11-18T17:40
2021-11-18T17:41
туризм
безопасность
отдых
абхазия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753058954_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8122e90bdac8feb21d405c0546c0d42b.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишбой. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии", — сообщили в ведомстве.Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", — указали в ведомстве.Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем руководства страны.Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
https://realty.ria.ru/20211117/sochi-1759432346.html
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753058954_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cfb48601f6b239913e0ccef6371608b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, отдых, абхазия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, ресторан, россия
17:40 18.11.2021 (обновлено: 17:41 18.11.2021)
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Зарина Догузова призвала Абхазию обеспечить безопасность российских туристов на курортах
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишбой. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии", — сообщили в ведомстве.
Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", — указали в ведомстве.
Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем руководства страны.
Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.