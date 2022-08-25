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Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html
Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ
Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022
Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ
Из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:13
2022-08-25T17:47
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
в мире
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Евгений Балицкий."Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — рассказал он.Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сейчас готовят к подключению второй, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.Сегодня днем многие города и села в Херсонской и Запорожской областях остались без энергоснабжения. Причиной местные власти назвали короткое замыкание в сети после украинских обстрелов и пожара в Энергодаре.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
17:13 25.08.2022 (обновлено: 17:47 25.08.2022)
 
Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

Глава ВГА Балицкий: два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Евгений Балицкий.
"Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — рассказал он.
Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сейчас готовят к подключению второй, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.
Сегодня днем многие города и села в Херсонской и Запорожской областях остались без энергоснабжения. Причиной местные власти назвали короткое замыкание в сети после украинских обстрелов и пожара в Энергодаре.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

Запорожская АЭС в Энергодаре
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

Запорожская АЭС в Энергодаре
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьВ миреЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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