https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

Из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:13

2022-08-25T17:13

2022-08-25T17:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Евгений Балицкий."Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — рассказал он.Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сейчас готовят к подключению второй, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.Сегодня днем многие города и села в Херсонской и Запорожской областях остались без энергоснабжения. Причиной местные власти назвали короткое замыкание в сети после украинских обстрелов и пожара в Энергодаре.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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Ольга Фомченкова

запорожская аэс, запорожская область, в мире, евгений балицкий, вооруженные силы украины