https://ria.ru/20220825/zaes-1812033665.html

Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:59

2022-08-25T11:59

2022-08-25T12:42

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

запорожская область

сергей шойгу

себастьян лекорню

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России."25 августа 2022 года по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с министром обороны Французской Республики С. Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции", - сообщили в военном ведомстве.Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, запорожская область, сергей шойгу, себастьян лекорню, украина, вооруженные силы украины, магатэ