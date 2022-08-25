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Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:59
2022-08-25T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
запорожская область
сергей шойгу
себастьян лекорню
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России."25 августа 2022 года по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с министром обороны Французской Республики С. Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции", - сообщили в военном ведомстве.Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.
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безопасность, запорожская аэс, запорожская область, сергей шойгу, себастьян лекорню, украина, вооруженные силы украины, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Запорожская область, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню, Украина, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
11:59 25.08.2022 (обновлено: 12:42 25.08.2022)
 
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Главы Минобороны России и Франции Шойгу и Лекорню обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России.
"25 августа 2022 года по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с министром обороны Французской Республики С. Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции", - сообщили в военном ведомстве.
Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭСЗапорожская областьСергей ШойгуСебастьян ЛекорнюУкраинаВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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