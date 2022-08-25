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Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:59
2022-08-25T11:59
2022-08-25T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
запорожская область
сергей шойгу
себастьян лекорню
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России."25 августа 2022 года по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с министром обороны Французской Республики С. Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции", - сообщили в военном ведомстве.Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:59 25.08.2022 (обновлено: 12:42 25.08.2022)
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Главы Минобороны России и Франции Шойгу и Лекорню обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС