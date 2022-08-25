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ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/zaes-1812024689.html
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС
За последние сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара, 17 ударов пришлись непосредственно по Запорожской АЭС, сообщил глава областной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:28
2022-08-25T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. За последние сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара, 17 ударов пришлись непосредственно по Запорожской АЭС, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС и еще три мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский", — сказал он.Днем ранее, по словам Балицкого, было 73 прилета.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
11:28 25.08.2022 (обновлено: 12:50 25.08.2022)
 
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС

Глава Запорожской ВГА Балицкий: за сутки ВСУ нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела Запорожской АЭС
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. За последние сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара, 17 ударов пришлись непосредственно по Запорожской АЭС, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС и еще три мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский", — сказал он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Днем ранее, по словам Балицкого, было 73 прилета.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

Запорожская АЭС в Энергодаре
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

Запорожская АЭС в Энергодаре
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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