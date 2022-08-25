https://ria.ru/20220825/zaes-1812024689.html

ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС

ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС

За последние сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара, 17 ударов пришлись непосредственно по Запорожской АЭС, сообщил глава областной... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:28

2022-08-25T11:28

2022-08-25T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746938_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_4431c016dd506d31b89a2ff5a6eb6f56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. За последние сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара, 17 ударов пришлись непосредственно по Запорожской АЭС, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС и еще три мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский", — сказал он.Днем ранее, по словам Балицкого, было 73 прилета.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины