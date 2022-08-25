https://ria.ru/20220825/vtb-1812163820.html

Получатели компенсации комиссий в СБП провели в ВТБ платежи на 4 млрд руб

Получатели компенсации комиссий в СБП провели в ВТБ платежи на 4 млрд руб - РИА Новости, 25.08.2022

Получатели компенсации комиссий в СБП провели в ВТБ платежи на 4 млрд руб

За год действия программы компенсации комиссий бизнесу за использование СБП клиенты ВТБ провели платежи на 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:28

2022-08-25T18:28

2022-08-25T18:28

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. За год действия программы компенсации комиссий бизнесу за использование СБП клиенты ВТБ провели платежи на 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Программа стала одним из стимулов роста популярности СБП у малого бизнеса. По данным ВТБ, наиболее активно в программе принимали участие предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Красноярского и Пермского края, Тюменской области.ВТБ фиксирует кратный рост объема и числа транзакций корпоративных клиентов после запуска программы компенсации комиссий. За первое полугодие 2022 года они совершили в СБП более 4 миллионов платежей на 12,5 миллиарда рублей, что в 24 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Во втором квартале по сравнению с первым число транзакций в СБП выросло в пять раз, до 3,5 миллиона, оборот – в два раза, до 8 миллиардов рублей."ВТБ участвует в программе компенсации комиссий для предприятий МСП с момента ее запуска. Это позволило клиентам среднего и малого бизнеса банка, использующим СБП для расчетов с покупателями, получить компенсации на десятки миллионов рублей. Программа в значительной степени простимулировала интерес к СБП со стороны малого бизнеса. В 2022 году этот достаточно молодой инструмент расчетов стал альтернативным решением после ухода с рынка зарубежных платежных систем, а продление госпрограммы сделало его использование еще более привлекательным", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного, среднего и малого бизнеса с использованием динамического, статического QR-кода и кассовой ссылки. Оплата покупки осуществляется напрямую со счета физического лица и без участия платежных систем, как иностранных, так и российских.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, санкт-петербург, москва, московская область (подмосковье), банки, россия