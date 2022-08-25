https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html

В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России

В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России - РИА Новости, 25.08.2022

В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России

Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:21

2022-08-25T07:21

2022-08-25T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

россия

ватикан

владимир зеленский

марко полити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.Он напомнил, как после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины написал в Twitter, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.Журналист указал, что Зеленский продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, подчеркнул Полити.Религиозный лидер также не разделяет политическую линию Зеленского и не готов быть "прислужником Запада", полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что "Зеленский хочет втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.Специалист объяснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации, на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, указал эксперт.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220825/voyska-1811981503.html

https://ria.ru/20220825/borba-1811980685.html

украина

россия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, ватикан, владимир зеленский, марко полити