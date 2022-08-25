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В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html
В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России - РИА Новости, 25.08.2022
В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:21
2022-08-25T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
ватикан
владимир зеленский
марко полити
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.Он напомнил, как после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины написал в Twitter, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.Журналист указал, что Зеленский продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, подчеркнул Полити.Религиозный лидер также не разделяет политическую линию Зеленского и не готов быть "прислужником Запада", полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что "Зеленский хочет втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.Специалист объяснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации, на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, указал эксперт.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220825/voyska-1811981503.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, ватикан, владимир зеленский, марко полити
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Ватикан, Владимир Зеленский, Марко Полити
07:21 25.08.2022 (обновлено: 11:09 25.08.2022)
 
В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России

Итальянский журналист Полити заявил о недовольстве папы Римского давлением Зеленского

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.
Он напомнил, как после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины написал в Twitter, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
"Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами", — объяснил Полити.
Журналист указал, что Зеленский продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, подчеркнул Полити.
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Религиозный лидер также не разделяет политическую линию Зеленского и не готов быть "прислужником Запада", полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что "Зеленский хочет втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист объяснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации, на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, указал эксперт.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияВатиканВладимир ЗеленскийМарко Полити
 
 
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