07:21 25.08.2022 (обновлено: 11:09 25.08.2022)
В Италии сообщили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
Итальянский журналист Полити заявил о недовольстве папы Римского давлением Зеленского
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.
"Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами", — объяснил Полити.
Религиозный лидер также не разделяет политическую линию Зеленского и не готов быть "прислужником Запада", полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что "Зеленский хочет втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист объяснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации, на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, указал эксперт.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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