Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/uran-1811973423.html
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана - РИА Новости, 25.08.2022
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:05
2022-08-25T00:05
сша
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_d11ff853b63580710c8467f147415454.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны не получится, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хофф.Она отметила, что зависимость США от урана, привезенного из России, создает большие риски для энергетической безопасности страны.Россия и США в 1993 году заключили соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран, неофициальное название – "Мегатонны — в мегаватты"). Программа была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями атомной отрасли России высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью изготовления топлива для американских АЭС. Фактически, благодаря этому соглашению каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану.В дальнейшем были подписаны документы, позволившие России поставлять в США уран в объемах примерно 20% от потребности Штатов. По данным СМИ, Россия, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.
https://ria.ru/20220818/dsnv-1810612377.html
сша
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_94d5d85cce78fc53643dfce36bf45378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, казахстан
США, Россия, Казахстан
00:05 25.08.2022
 
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана

В США планируют наладить добычу урана на своей территории, чтобы не зависеть от России

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Американский флаг возле здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны не получится, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хофф.
"Во всем мире недостаточно возможностей, чтобы восполнить этот пробел из надежных источников... Итак, это наша ответственность - поощрять и стимулировать эти возможности обогащения и преобразования (урана) здесь, в США, чтобы мы могли вернуться к тому времени, когда у нас есть более полноценные возможности", - приводит слова Хофф издание.
Она отметила, что зависимость США от урана, привезенного из России, создает большие риски для энергетической безопасности страны.
Россия и США в 1993 году заключили соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран, неофициальное название – "Мегатонны — в мегаватты"). Программа была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями атомной отрасли России высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью изготовления топлива для американских АЭС. Фактически, благодаря этому соглашению каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану.
В дальнейшем были подписаны документы, позволившие России поставлять в США уран в объемах примерно 20% от потребности Штатов. По данным СМИ, Россия, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 22:12
США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ
 
СШАРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала