https://ria.ru/20220825/uran-1811973423.html
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана - РИА Новости, 25.08.2022
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:05
2022-08-25T00:05
2022-08-25T00:05
сша
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_d11ff853b63580710c8467f147415454.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны не получится, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хофф.Она отметила, что зависимость США от урана, привезенного из России, создает большие риски для энергетической безопасности страны.Россия и США в 1993 году заключили соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран, неофициальное название – "Мегатонны — в мегаватты"). Программа была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями атомной отрасли России высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью изготовления топлива для американских АЭС. Фактически, благодаря этому соглашению каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану.В дальнейшем были подписаны документы, позволившие России поставлять в США уран в объемах примерно 20% от потребности Штатов. По данным СМИ, Россия, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.
https://ria.ru/20220818/dsnv-1810612377.html
сша
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_94d5d85cce78fc53643dfce36bf45378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, казахстан
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
В США планируют наладить добычу урана на своей территории, чтобы не зависеть от России
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны не получится, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хофф.
"Во всем мире недостаточно возможностей, чтобы восполнить этот пробел из надежных источников... Итак, это наша ответственность - поощрять и стимулировать эти возможности обогащения и преобразования (урана) здесь, в США
, чтобы мы могли вернуться к тому времени, когда у нас есть более полноценные возможности", - приводит слова Хофф издание.
Она отметила, что зависимость США от урана, привезенного из России
, создает большие риски для энергетической безопасности страны.
Россия и США в 1993 году заключили соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран, неофициальное название – "Мегатонны — в мегаватты"). Программа была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями атомной отрасли России высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью изготовления топлива для американских АЭС. Фактически, благодаря этому соглашению каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану.
В дальнейшем были подписаны документы, позволившие России поставлять в США уран в объемах примерно 20% от потребности Штатов. По данным СМИ, Россия, Казахстан
и Узбекистан
примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.