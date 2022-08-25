https://ria.ru/20220825/uran-1811973423.html

В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана

В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана - РИА Новости, 25.08.2022

В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана

США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:05

2022-08-25T00:05

2022-08-25T00:05

сша

россия

казахстан

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны не получится, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хофф.Она отметила, что зависимость США от урана, привезенного из России, создает большие риски для энергетической безопасности страны.Россия и США в 1993 году заключили соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран, неофициальное название – "Мегатонны — в мегаватты"). Программа была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями атомной отрасли России высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью изготовления топлива для американских АЭС. Фактически, благодаря этому соглашению каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану.В дальнейшем были подписаны документы, позволившие России поставлять в США уран в объемах примерно 20% от потребности Штатов. По данным СМИ, Россия, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.

https://ria.ru/20220818/dsnv-1810612377.html

сша

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, казахстан