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Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине - РИА Новости, 25.08.2022
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Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине
США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:18
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в мире
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украина
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киев
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву крупнейшего пакета "военной помощи" стоимостью почти три миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном военной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220824/pomosch-1811957230.html
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в мире, джо байден, украина, россия, киев, нато
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, Киев, НАТО
00:18 25.08.2022 (обновлено: 00:39 25.08.2022)
 
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине

Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

"Я готов заявить вам, что (поставки) истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято", — сказал Кол в ходе брифинга.

Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву крупнейшего пакета "военной помощи" стоимостью почти три миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном военной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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