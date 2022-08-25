https://ria.ru/20220825/ukraina-1811973847.html

Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине

Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине - РИА Новости, 25.08.2022

Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине

США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:18

2022-08-25T00:18

2022-08-25T00:39

в мире

джо байден

украина

россия

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву крупнейшего пакета "военной помощи" стоимостью почти три миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном военной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220824/pomosch-1811957230.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, украина, россия, киев, нато