https://ria.ru/20220825/ukraina-1811973847.html
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине
США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:18
2022-08-25T00:18
2022-08-25T00:39
в мире
джо байден
украина
россия
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву крупнейшего пакета "военной помощи" стоимостью почти три миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном военной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220824/pomosch-1811957230.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, россия, киев, нато
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, Киев, НАТО
00:18 25.08.2022 (обновлено: 00:39 25.08.2022)
Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине
Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине