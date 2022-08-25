Рейтинг@Mail.ru
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/tvitter-1812115020.html
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19
Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:42
2022-08-25T15:42
в мире
twitter
коронавирус covid-19
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила учетные записи пользователей, сообщает газета Washington Post.В марте прошлого года компания Twitter заявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса.Издание отмечает, что приостановленные аккаунты и помеченные публикации принадлежали врачам и ученым.Компания признала наличие проблемы, и многие отметки о ложной информации уже были удалены, а аккаунты, чью деятельности приостановили, восстановлены.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220822/tvitter-1811434541.html
https://ria.ru/20220824/zarazhenie-1811858176.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, twitter, коронавирус covid-19, сша
В мире, Twitter, Коронавирус COVID-19, США
15:42 25.08.2022
 
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19

Соцсеть Twitter пометила десятки твитов с достоверной информацией о COVID-19 как ложные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила учетные записи пользователей, сообщает газета Washington Post.
В марте прошлого года компания Twitter заявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 21:23
Илон Маск попросил суд отклонить иск Twitter
Издание отмечает, что приостановленные аккаунты и помеченные публикации принадлежали врачам и ученым.
Компания признала наличие проблемы, и многие отметки о ложной информации уже были удалены, а аккаунты, чью деятельности приостановили, восстановлены.
"Мы признаем ошибки, допущенные в этих случаях", - приводит издание слова представителя компании Селесты Карсвелл.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 15:45Распространение коронавируса
Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян
 
В миреTwitterКоронавирус COVID-19США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала