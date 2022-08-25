https://ria.ru/20220825/tvitter-1812115020.html
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19
Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:42
2022-08-25T15:42
2022-08-25T15:42
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила учетные записи пользователей, сообщает газета Washington Post.В марте прошлого года компания Twitter заявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса.Издание отмечает, что приостановленные аккаунты и помеченные публикации принадлежали врачам и ученым.Компания признала наличие проблемы, и многие отметки о ложной информации уже были удалены, а аккаунты, чью деятельности приостановили, восстановлены.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220822/tvitter-1811434541.html
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в мире, twitter, коронавирус covid-19, сша
В мире, Twitter, Коронавирус COVID-19, США
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19
Соцсеть Twitter пометила десятки твитов с достоверной информацией о COVID-19 как ложные