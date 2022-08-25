https://ria.ru/20220825/tvitter-1812115020.html

Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19

Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022

Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19

Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:42

2022-08-25T15:42

2022-08-25T15:42

в мире

twitter

коронавирус covid-19

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе как ложные данные и в ряде случаев приостановила учетные записи пользователей, сообщает газета Washington Post.В марте прошлого года компания Twitter заявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса.Издание отмечает, что приостановленные аккаунты и помеченные публикации принадлежали врачам и ученым.Компания признала наличие проблемы, и многие отметки о ложной информации уже были удалены, а аккаунты, чью деятельности приостановили, восстановлены.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220822/tvitter-1811434541.html

https://ria.ru/20220824/zarazhenie-1811858176.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, twitter, коронавирус covid-19, сша