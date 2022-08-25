https://ria.ru/20220825/terminal-1812007531.html
КТК обследовал оборудование причала на нефтетерминале в Черном море
КТК обследовал оборудование причала на нефтетерминале в Черном море - РИА Новости, 25.08.2022
КТК обследовал оборудование причала на нефтетерминале в Черном море
Водолазы провели обследование оборудования на третьем, единственном в настоящее время рабочем выносном причале (ВПУ-3) нефтетерминала в Черном море,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:22
2022-08-25T10:22
2022-08-25T10:51
черное море
экономика
казахстан
россия
транснефть
казмунайгаз
chevron
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Водолазы провели обследование оборудования на третьем, единственном в настоящее время рабочем выносном причале (ВПУ-3) нефтетерминала в Черном море, неисправностей в нем не обнаружено, сообщили журналистам в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).КТК в понедельник сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) из-за обнаружения в них повреждений, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. КТК намерен провести замену оборудования из имеющегося в резерве, для этого проводит предквалификационный отбор организаций. Проверить ВПУ-3 на предмет неисправностей компания планировала до 26 августа."Благодаря эффективному взаимодействию КТК и грузоотправителей был сформирован временной промежуток между танкерными позициями в светлое время суток, что позволило осуществить водолазную интервенцию 24.08.2022 года и обследовать танк плавучести ВПУ-3. По результатам обследования конструкция танка плавучести ВПУ-3 признана годной к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", - говорится в сообщении КТК.Что качается ремонта выведенных из эксплуатации причалов, то компания готовится к его началу на одном из двух - ВПУ-1."Предквалификационный отбор подрядчиков для оказания услуг по замене ТП (танка плавучести - ред.) из имеющихся в резерве компании практически завершен. В отборе участвовали как российские, так и зарубежные компании", - добавили в КТК.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20220707/postavki-1800908024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, экономика, казахстан, россия, транснефть, казмунайгаз, chevron
Черное море, Экономика, Казахстан, Россия, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
10:22 25.08.2022 (обновлено: 10:51 25.08.2022)
КТК обследовал оборудование причала на нефтетерминале в Черном море
КТК не обнаружил повреждений на единственном рабочем причале нефтетерминала в Черном море
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Водолазы провели обследование оборудования на третьем, единственном в настоящее время рабочем выносном причале (ВПУ-3) нефтетерминала в Черном море, неисправностей в нем не обнаружено, сообщили журналистам в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
КТК в понедельник сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) из-за обнаружения в них повреждений, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. КТК намерен провести замену оборудования из имеющегося в резерве, для этого проводит предквалификационный отбор организаций. Проверить ВПУ-3 на предмет неисправностей компания планировала до 26 августа.
"Благодаря эффективному взаимодействию КТК и грузоотправителей был сформирован временной промежуток между танкерными позициями в светлое время суток, что позволило осуществить водолазную интервенцию 24.08.2022 года и обследовать танк плавучести ВПУ-3. По результатам обследования конструкция танка плавучести ВПУ-3 признана годной к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", - говорится в сообщении КТК.
Что качается ремонта выведенных из эксплуатации причалов, то компания готовится к его началу на одном из двух - ВПУ-1.
"Предквалификационный отбор подрядчиков для оказания услуг по замене ТП (танка плавучести - ред.) из имеющихся в резерве компании практически завершен. В отборе участвовали как российские, так и зарубежные компании", - добавили в КТК.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан
экспортирует около 80% своей нефти.
Среди крупнейших акционеров компании - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.