https://ria.ru/20220825/tanker-1812193241.html

Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 25.08.2022

Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:42

2022-08-25T21:42

2022-08-25T23:24

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греция

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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана."Наш буксир Türkeli̇ и катер Kegm-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера Karakuz, следовавшего из России в Грецию, и катера", — отмечается в Twitter-аккаунте службы.На борту катера находились два человека.По данным портала VesselFinder, Karakuz спустили на воду в 2013 году. Он ходит под флагом России. Танкер вышел из порта Новороссийска 20 августа.

https://ria.ru/20220824/dtp-1811970622.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, греция