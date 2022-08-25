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Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 25.08.2022
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Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 25.08.2022
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:42
2022-08-25T23:24
в мире
россия
греция
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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана."Наш буксир Türkeli̇ и катер Kegm-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера Karakuz, следовавшего из России в Грецию, и катера", — отмечается в Twitter-аккаунте службы.На борту катера находились два человека.По данным портала VesselFinder, Karakuz спустили на воду в 2013 году. Он ходит под флагом России. Танкер вышел из порта Новороссийска 20 августа.
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в мире, россия, греция
В мире, Россия, Греция
21:42 25.08.2022 (обновлено: 23:24 25.08.2022)
 
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Береговая охрана Турции: в проливе Дарданеллы идущий из России танкер столкнулся с катером

© Fotolia / lphotoНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Fotolia / lphoto
Нефтяной танкер. Архивное фото
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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана.
"Наш буксир Türkeli̇ и катер Kegm-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера Karakuz, следовавшего из России в Грецию, и катера", — отмечается в Twitter-аккаунте службы.
На борту катера находились два человека.
По данным портала VesselFinder, Karakuz спустили на воду в 2013 году. Он ходит под флагом России. Танкер вышел из порта Новороссийска 20 августа.
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