https://ria.ru/20220825/tanker-1812193241.html
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 25.08.2022
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:42
2022-08-25T21:42
2022-08-25T23:24
в мире
россия
греция
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АНКАРА, 25 авг — РИА Новости. Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила турецкая береговая охрана."Наш буксир Türkeli̇ и катер Kegm-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера Karakuz, следовавшего из России в Грецию, и катера", — отмечается в Twitter-аккаунте службы.На борту катера находились два человека.По данным портала VesselFinder, Karakuz спустили на воду в 2013 году. Он ходит под флагом России. Танкер вышел из порта Новороссийска 20 августа.
https://ria.ru/20220824/dtp-1811970622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, греция
21:42 25.08.2022 (обновлено: 23:24 25.08.2022)
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Береговая охрана Турции: в проливе Дарданеллы идущий из России танкер столкнулся с катером