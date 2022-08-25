https://ria.ru/20220825/smog-1812090992.html

Синоптик предупредил москвичей о смоге

Синоптик предупредил москвичей о смоге - РИА Новости, 25.08.2022

Синоптик предупредил москвичей о смоге

Смог с ухудшением видимости местами возможен в Москве ночью и утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:29

2022-08-25T14:29

2022-08-25T14:29

москва

московская область (подмосковье)

мосэкомониторинг

природные пожары в россии

пожары

россия

погода

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Смог с ухудшением видимости местами возможен в Москве ночью и утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром в пятницу местами возможен смог с ухудшением видимости", - сказал синоптик.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток. Как позже сообщили в Telegram-канале Мосэкомониторинга, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа.

москва

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, московская область (подмосковье), мосэкомониторинг, природные пожары в россии, пожары, россия, погода, происшествия, общество