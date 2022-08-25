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Синоптик предупредил москвичей о смоге - РИА Новости, 25.08.2022
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Синоптик предупредил москвичей о смоге
Синоптик предупредил москвичей о смоге - РИА Новости, 25.08.2022
Синоптик предупредил москвичей о смоге
Смог с ухудшением видимости местами возможен в Москве ночью и утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:29
2022-08-25T14:29
москва
московская область (подмосковье)
мосэкомониторинг
природные пожары в россии
пожары
россия
погода
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Смог с ухудшением видимости местами возможен в Москве ночью и утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром в пятницу местами возможен смог с ухудшением видимости", - сказал синоптик.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток. Как позже сообщили в Telegram-канале Мосэкомониторинга, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа.
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москва, московская область (подмосковье), мосэкомониторинг, природные пожары в россии, пожары, россия, погода, происшествия, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Мосэкомониторинг, Природные пожары в России, пожары, Россия, Погода, Происшествия, Общество
14:29 25.08.2022
 
Синоптик предупредил москвичей о смоге

Синоптик "Фобос" Тишковец: смог может появиться в Москве ночью и утром в пятницу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на проспекте Мира в Москве
Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Смог с ухудшением видимости местами возможен в Москве ночью и утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром в пятницу местами возможен смог с ухудшением видимости", - сказал синоптик.
В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток. Как позже сообщили в Telegram-канале Мосэкомониторинга, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа.
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