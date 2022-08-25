https://ria.ru/20220825/semena-1812040661.html
Эксперт рассказал, когда Россия станет независимой от импортных семян
Эксперт рассказал, когда Россия станет независимой от импортных семян - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперт рассказал, когда Россия станет независимой от импортных семян
Россия при должном внимании государства и восстановлении селекционных школ в ближайшие пять лет может выйти на независимость от поставок импортных семян в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:16
2022-08-25T12:16
2022-08-25T12:16
экономика
россия
бразилия
аргентина
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Россия при должном внимании государства и восстановлении селекционных школ в ближайшие пять лет может выйти на независимость от поставок импортных семян в растениеводстве, считает директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) академик РАН Геннадий Карлов."Если говорить о суверенитете, то самая большая проблема сейчас у нас в стране, если говорить о растениях, это зависимость от импортных семян… Но в принципе, в ближайшее время это можно преодолеть. Единственное, что нужно понимать, что это невозможно сделать в одночасье за один-два года. На это потребуются целенаправленные усилия, в том числе помощь государства. Я оцениваю, что в районе примерно пяти лет можно выйти на более-менее независимость в области конкурентных семян", - сказал Карлов на форуме "Технопром".Он пояснил, что в этой области много проблем, которые однако вполне решаемы. По его словам, в настоящее время создание высококонкурентных сортов и гибридов сельхозкультур связано с использованием современных методов и достижений генетики. Самое главное здесь – маркерная и геномная селекция растений - традиционная селекция с использованием современных знаний."Здесь самая большая проблема – наличие на рынке сильных компаний в области селекции и семеноводства. Там, где нет сильных игроков, мы проигрываем конкурентную борьбу зарубежным компаниям, например, по кукурузе, сахарной свекле. У нас были и есть сильные селекционные школы, но по определенным культурам они утрачены. Сейчас идет восстановление таких школ, и бизнес активно подключился к этому процессу", - сказал Карлов.Также, по его словам, России, как главному производителю и мировому экспортеру пшеницы, стоит учитывать то, что на рынке в ближайшее время появится трансгенная пшеница. Между тем, в России генетически модифицированные растения не выращиваются из-за "консенсуса общества и законодателей"."Современные биотехнологии невозможны без генетических технологий… Пару лет назад появилась трансгенная пшеница, устойчивая к засухе, которая дает на 20% больше урожая при засушливых условиях. Аргентина уже выращивает. Площади пока не такие большие, но уже импортеры - Бразилия. Австралия и Новая Зеландия уже разрешили эту пшеницу к использованию. Дело стоит за США и ожидается, что в ближайшее время тоже будет разрешение", - сказал он.
https://ria.ru/20220812/minstroy-1807193556.html
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экономика, россия, бразилия, аргентина
Экономика, Россия, Бразилия, Аргентина
Эксперт рассказал, когда Россия станет независимой от импортных семян
Академик РАН Карлов: Россия за пять лет может стать независимой от импортных семян
НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Россия при должном внимании государства и восстановлении селекционных школ в ближайшие пять лет может выйти на независимость от поставок импортных семян в растениеводстве, считает директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) академик РАН Геннадий Карлов.
"Если говорить о суверенитете, то самая большая проблема сейчас у нас в стране, если говорить о растениях, это зависимость от импортных семян… Но в принципе, в ближайшее время это можно преодолеть. Единственное, что нужно понимать, что это невозможно сделать в одночасье за один-два года. На это потребуются целенаправленные усилия, в том числе помощь государства. Я оцениваю, что в районе примерно пяти лет можно выйти на более-менее независимость в области конкурентных семян", - сказал Карлов на форуме "Технопром".
Он пояснил, что в этой области много проблем, которые однако вполне решаемы. По его словам, в настоящее время создание высококонкурентных сортов и гибридов сельхозкультур связано с использованием современных методов и достижений генетики. Самое главное здесь – маркерная и геномная селекция растений - традиционная селекция с использованием современных знаний.
"Здесь самая большая проблема – наличие на рынке сильных компаний в области селекции и семеноводства. Там, где нет сильных игроков, мы проигрываем конкурентную борьбу зарубежным компаниям, например, по кукурузе, сахарной свекле. У нас были и есть сильные селекционные школы, но по определенным культурам они утрачены. Сейчас идет восстановление таких школ, и бизнес активно подключился к этому процессу", - сказал Карлов.
Также, по его словам, России
, как главному производителю и мировому экспортеру пшеницы, стоит учитывать то, что на рынке в ближайшее время появится трансгенная пшеница. Между тем, в России генетически модифицированные растения не выращиваются из-за "консенсуса общества и законодателей".
"Современные биотехнологии невозможны без генетических технологий… Пару лет назад появилась трансгенная пшеница, устойчивая к засухе, которая дает на 20% больше урожая при засушливых условиях. Аргентина
уже выращивает. Площади пока не такие большие, но уже импортеры - Бразилия
. Австралия
и Новая Зеландия
уже разрешили эту пшеницу к использованию. Дело стоит за США
и ожидается, что в ближайшее время тоже будет разрешение", - сказал он.