https://ria.ru/20220825/rpsts-1811980565.html

Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом

Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом - РИА Новости, 25.08.2022

Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом

Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T03:40

2022-08-25T03:40

2022-08-25T03:54

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

россия

украина

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов)."Между русским и украинским народами никогда не было вражды. Мы – фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира", - сказал он.

https://ria.ru/20201215/rusofobiya-1589270488.html

россия

украина

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русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), россия, украина