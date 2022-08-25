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Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом
Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом - РИА Новости, 25.08.2022
Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом
Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:40
2022-08-25T03:40
2022-08-25T03:54
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
россия
украина
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов)."Между русским и украинским народами никогда не было вражды. Мы – фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира", - сказал он.
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), россия, украина
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ), Россия, Украина
03:40 25.08.2022 (обновлено: 03:54 25.08.2022)
Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом
Глава РПСЦ митрополит Корнилий назвал русских и украинцев фактически единым народом