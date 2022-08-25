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Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом - РИА Новости, 25.08.2022
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Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом
Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом - РИА Новости, 25.08.2022
Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом
Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:40
2022-08-25T03:54
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
россия
украина
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов)."Между русским и украинским народами никогда не было вражды. Мы – фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира", - сказал он.
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), россия, украина
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ), Россия, Украина
03:40 25.08.2022 (обновлено: 03:54 25.08.2022)
 
Глава старообрядцев назвал русских и украинцев фактически одним народом

Глава РПСЦ митрополит Корнилий назвал русских и украинцев фактически единым народом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Русские и украинцы – фактически единый народ с общими историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов).
"Между русским и украинским народами никогда не было вражды. Мы – фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира", - сказал он.
Федор Телков. Старообрядцы несут крест, чтобы установить его на месте скитов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 11:30Религия
Русофобия на Украине не коснулась староверов, заявил митрополит Корнилий
 
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)РоссияУкраина
 
 
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