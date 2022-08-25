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Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2022
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Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме
Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2022
Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме
Случай с выгулом дикой пумы в Можайском районе Москвы требует проверки и правовой оценки, считает депутат Госдумы Евгений Попов (ЕР), который был избран по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:01
2022-08-25T18:12
общество
животные
москва
госдума рф
евгений попов
можайский район
парки
дикие животные
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Случай с выгулом дикой пумы в Можайском районе Москвы требует проверки и правовой оценки, считает депутат Госдумы Евгений Попов (ЕР), который был избран по Кунцевскому округу.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ."Абсолютно не важно, что приближаются выборы, кандидат это или депутат, или активист. Человек совершил, на мой взгляд, определенный проступок, который нуждается, как минимум, в правовой оценке. Здесь прослеживаются следы административного правонарушения, потому что, как минимум, без намордника дикое, опасное животное гуляет по замечательному московскому району", - сообщил Попов РИА Новости.По его словам, необходимо проверить с правовой точки зрения условия содержания дикого животного в домашних условиях."Оно (содержание диких животных) тоже довольно строго у нас регламентировано, не уверен, что запрещено держать дома пуму, но, тем не менее, для этого должны быть соблюдены все условия. Поэтому с точки зрения правовой мы, конечно, все проверим", - отметил Попов.Он сообщил, что уже "неоднократно поступали жалобы" от жителей на человека с пумой."Тот же это человек или другой, надо проверить, займемся мы им плотно с точки зрения общественного надзора. Напишу необходимые запросы", - добавил депутат.Кроме того, депутат обратил внимание на поведение героя распространившегося видео."Конечно, нельзя грубить людям, которые тебя окружают, с которыми ты живешь в одном районе, с которыми ты живешь на одной улице… Здесь надо разобраться, потому что в принципе гражданин выходит за правовое поле, его деятельность нуждается в оценке. Он живет не в деревне, а в мегаполисе и должен следовать правилам", - подчеркнул Попов.
https://ria.ru/20220822/vystavka-pristroystvo-1811254363.html
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общество, животные, москва, госдума рф, евгений попов, можайский район, парки, дикие животные, кпрф
Общество, Животные, Москва, Госдума РФ, Евгений Попов, Можайский район, Парки, Дикие животные, КПРФ
18:01 25.08.2022 (обновлено: 18:12 25.08.2022)
 
Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме

Депутат ГД Попов: случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки и правовой оценки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Случай с выгулом дикой пумы в Можайском районе Москвы требует проверки и правовой оценки, считает депутат Госдумы Евгений Попов (ЕР), который был избран по Кунцевскому округу.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ.
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"Абсолютно не важно, что приближаются выборы, кандидат это или депутат, или активист. Человек совершил, на мой взгляд, определенный проступок, который нуждается, как минимум, в правовой оценке. Здесь прослеживаются следы административного правонарушения, потому что, как минимум, без намордника дикое, опасное животное гуляет по замечательному московскому району", - сообщил Попов РИА Новости.
По его словам, необходимо проверить с правовой точки зрения условия содержания дикого животного в домашних условиях.
"Оно (содержание диких животных) тоже довольно строго у нас регламентировано, не уверен, что запрещено держать дома пуму, но, тем не менее, для этого должны быть соблюдены все условия. Поэтому с точки зрения правовой мы, конечно, все проверим", - отметил Попов.
Он сообщил, что уже "неоднократно поступали жалобы" от жителей на человека с пумой.
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"Тот же это человек или другой, надо проверить, займемся мы им плотно с точки зрения общественного надзора. Напишу необходимые запросы", - добавил депутат.
Кроме того, депутат обратил внимание на поведение героя распространившегося видео.
"Конечно, нельзя грубить людям, которые тебя окружают, с которыми ты живешь в одном районе, с которыми ты живешь на одной улице… Здесь надо разобраться, потому что в принципе гражданин выходит за правовое поле, его деятельность нуждается в оценке. Он живет не в деревне, а в мегаполисе и должен следовать правилам", - подчеркнул Попов.
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ОбществоЖивотныеМоскваГосдума РФЕвгений ПоповМожайский районПаркиДикие животныеКПРФ
 
 
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