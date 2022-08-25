https://ria.ru/20220825/puma-1812157282.html

Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме

Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2022

Случай с выгулом дикой пумы в Москве требует проверки, заявили в Госдуме

Случай с выгулом дикой пумы в Можайском районе Москвы требует проверки и правовой оценки, считает депутат Госдумы Евгений Попов (ЕР), который был избран по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:01

2022-08-25T18:01

2022-08-25T18:12

общество

животные

москва

госдума рф

евгений попов

можайский район

парки

дикие животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Случай с выгулом дикой пумы в Можайском районе Москвы требует проверки и правовой оценки, считает депутат Госдумы Евгений Попов (ЕР), который был избран по Кунцевскому округу.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ."Абсолютно не важно, что приближаются выборы, кандидат это или депутат, или активист. Человек совершил, на мой взгляд, определенный проступок, который нуждается, как минимум, в правовой оценке. Здесь прослеживаются следы административного правонарушения, потому что, как минимум, без намордника дикое, опасное животное гуляет по замечательному московскому району", - сообщил Попов РИА Новости.По его словам, необходимо проверить с правовой точки зрения условия содержания дикого животного в домашних условиях."Оно (содержание диких животных) тоже довольно строго у нас регламентировано, не уверен, что запрещено держать дома пуму, но, тем не менее, для этого должны быть соблюдены все условия. Поэтому с точки зрения правовой мы, конечно, все проверим", - отметил Попов.Он сообщил, что уже "неоднократно поступали жалобы" от жителей на человека с пумой."Тот же это человек или другой, надо проверить, займемся мы им плотно с точки зрения общественного надзора. Напишу необходимые запросы", - добавил депутат.Кроме того, депутат обратил внимание на поведение героя распространившегося видео."Конечно, нельзя грубить людям, которые тебя окружают, с которыми ты живешь в одном районе, с которыми ты живешь на одной улице… Здесь надо разобраться, потому что в принципе гражданин выходит за правовое поле, его деятельность нуждается в оценке. Он живет не в деревне, а в мегаполисе и должен следовать правилам", - подчеркнул Попов.

https://ria.ru/20220822/vystavka-pristroystvo-1811254363.html

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

https://ria.ru/20220825/moskva-1812019599.html

москва

можайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, животные, москва, госдума рф, евгений попов, можайский район, парки, дикие животные, кпрф