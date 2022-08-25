Рейтинг@Mail.ru
В Риге завершили снос памятника освободителям - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812137121.html
В Риге завершили снос памятника освободителям
В Риге завершили снос памятника освободителям - РИА Новости, 25.08.2022
В Риге завершили снос памятника освободителям
В рижском парке Победы демонтировали последний элемент Памятника освободителям — 79-метрового обелиска. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:47
2022-08-25T18:24
в мире
рига
латвия
россия
рижская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812158974_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_88a90147615d7479f02d3d0f98086c71.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В рижском парке Победы демонтировали последний элемент Памятника освободителям — 79-метрового обелиска.На видео из парка Победы видно, как колонна монумента падает на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM.Работы по демонтажу мемориала "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" начались 23 августа, накануне сноса полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовали против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек. Скульптуру "Мать-Родина" снесли 24 августа.Памятник освободителям Риги возвели в 1985 году в память о погибших в боях за столицу Латвии. С начала 1990-х латвийские радикалы пытаются его уничтожить. Правовые основания для демонтажа монумента создал сейм Латвии, который в мае в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.Как заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис, монумент не станут сохранять, а уничтожат, так как Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, поскольку не имеют на это полномочий.Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Оно также призвало призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике и предупредило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент в Риге. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html
рига
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812158974_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ab86d854047734bfb2fc3a0d276366bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рига, латвия, россия, рижская дума
В мире, Рига, Латвия, Россия, Рижская дума
16:47 25.08.2022 (обновлено: 18:24 25.08.2022)
 
В Риге завершили снос памятника освободителям

В рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника освободителям

© РИА НовостиЗавершение сноса мемориала "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
Завершение сноса мемориала Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости
Завершение сноса мемориала "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В рижском парке Победы демонтировали последний элемент Памятника освободителям — 79-метрового обелиска.
На видео из парка Победы видно, как колонна монумента падает на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM.
Работы по демонтажу мемориала "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" начались 23 августа, накануне сноса полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовали против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек. Скульптуру "Мать-Родина" снесли 24 августа.
Памятник освободителям Риги возвели в 1985 году в память о погибших в боях за столицу Латвии. С начала 1990-х латвийские радикалы пытаются его уничтожить. Правовые основания для демонтажа монумента создал сейм Латвии, который в мае в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.
Как заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис, монумент не станут сохранять, а уничтожат, так как Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, поскольку не имеют на это полномочий.
Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Оно также призвало призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике и предупредило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Сотрудники полиции задерживают молодого человека за публичную демонстрацию советской символики у монумента Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
08:00
Смерть Родины. Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент в Риге. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
В миреРигаЛатвияРоссияРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала