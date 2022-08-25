https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812137121.html

В Риге завершили снос памятника освободителям

В Риге завершили снос памятника освободителям - РИА Новости, 25.08.2022

В Риге завершили снос памятника освободителям

В рижском парке Победы демонтировали последний элемент Памятника освободителям — 79-метрового обелиска. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:47

2022-08-25T16:47

2022-08-25T18:24

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В рижском парке Победы демонтировали последний элемент Памятника освободителям — 79-метрового обелиска.На видео из парка Победы видно, как колонна монумента падает на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM.Работы по демонтажу мемориала "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" начались 23 августа, накануне сноса полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовали против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек. Скульптуру "Мать-Родина" снесли 24 августа.Памятник освободителям Риги возвели в 1985 году в память о погибших в боях за столицу Латвии. С начала 1990-х латвийские радикалы пытаются его уничтожить. Правовые основания для демонтажа монумента создал сейм Латвии, который в мае в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.Как заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис, монумент не станут сохранять, а уничтожат, так как Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, поскольку не имеют на это полномочий.Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Оно также призвало призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике и предупредило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент в Риге. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рига, латвия, россия, рижская дума