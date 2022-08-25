https://ria.ru/20220825/otdykh-1811806710.html
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми
Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:07
2022-08-25T03:07
2022-08-25T03:15
туризм
новости - туризм
сочи
москва
санкт-петербург
туризм
дети
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым популярным авианаправлением для путешествий, по данным аналитиков, стал Сочи. На этот город-курорт приходится 35 процентов "детского пассажиропотока". Серебро в рейтинге взяла Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург."Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составляет 17 564 рубля, в Санкт-Петербург — 10 392, в Москву — 10 040", — уточнили в пресс-службе.Также в топ вошли Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. А из зарубежных направлений самыми востребованными у самостоятельных туристов с детьми стали Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.Уточняется, что в процессе исследования анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе были билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.
https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811608650.html
сочи
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, москва, санкт-петербург, туризм, дети, туристы, авиабилеты, семья, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Туризм, Дети, туристы, Авиабилеты, Семья, Отдых
03:07 25.08.2022 (обновлено: 03:15 25.08.2022)
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми
Туту.ру: семьи с детьми этим летом чаще всего ездили отдыхать в Сочи, Москву и Петербург
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Самым популярным авианаправлением для путешествий, по данным аналитиков, стал Сочи. На этот город-курорт приходится 35 процентов "детского пассажиропотока". Серебро в рейтинге взяла Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург.
"Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составляет 17 564 рубля, в Санкт-Петербург — 10 392, в Москву — 10 040", — уточнили в пресс-службе.
Также в топ вошли Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. А из зарубежных направлений самыми востребованными у самостоятельных туристов с детьми стали Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.
Уточняется, что в процессе исследования анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе были билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.