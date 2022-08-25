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Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220825/otdykh-1811806710.html
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми
Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:07
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туризм
новости - туризм
сочи
москва
санкт-петербург
туризм
дети
туристы
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым популярным авианаправлением для путешествий, по данным аналитиков, стал Сочи. На этот город-курорт приходится 35 процентов "детского пассажиропотока". Серебро в рейтинге взяла Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург."Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составляет 17 564 рубля, в Санкт-Петербург — 10 392, в Москву — 10 040", — уточнили в пресс-службе.Также в топ вошли Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. А из зарубежных направлений самыми востребованными у самостоятельных туристов с детьми стали Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.Уточняется, что в процессе исследования анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе были билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.
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новости - туризм, сочи, москва, санкт-петербург, туризм, дети, туристы, авиабилеты, семья, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Туризм, Дети, туристы, Авиабилеты, Семья, Отдых
03:07 25.08.2022 (обновлено: 03:15 25.08.2022)
 
Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми

Туту.ру: семьи с детьми этим летом чаще всего ездили отдыхать в Сочи, Москву и Петербург

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Fotolia / NicoElNino
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Самым популярным авианаправлением для путешествий, по данным аналитиков, стал Сочи. На этот город-курорт приходится 35 процентов "детского пассажиропотока". Серебро в рейтинге взяла Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург.
"Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составляет 17 564 рубля, в Санкт-Петербург — 10 392, в Москву — 10 040", — уточнили в пресс-службе.
Также в топ вошли Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. А из зарубежных направлений самыми востребованными у самостоятельных туристов с детьми стали Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.
Уточняется, что в процессе исследования анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе были билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.
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