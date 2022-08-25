https://ria.ru/20220825/otdykh-1811806710.html

Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми

Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми - РИА Новости, 25.08.2022

Эксперты узнали, где этим летом отдыхали семьи с детьми

Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T03:07

2022-08-25T03:07

2022-08-25T03:15

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда чаще всего летали семьи с детьми этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым популярным авианаправлением для путешествий, по данным аналитиков, стал Сочи. На этот город-курорт приходится 35 процентов "детского пассажиропотока". Серебро в рейтинге взяла Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург."Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составляет 17 564 рубля, в Санкт-Петербург — 10 392, в Москву — 10 040", — уточнили в пресс-службе.Также в топ вошли Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. А из зарубежных направлений самыми востребованными у самостоятельных туристов с детьми стали Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.Уточняется, что в процессе исследования анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе были билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.

https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811608650.html

сочи

москва

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, москва, санкт-петербург, туризм, дети, туристы, авиабилеты, семья, отдых