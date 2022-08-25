https://ria.ru/20220825/med-1812080779.html

Глава Приамурья поручил изучить возможность поставлять амурский мед в школы

Глава Приамурья поручил изучить возможность поставлять амурский мед в школы - РИА Новости, 25.08.2022

Глава Приамурья поручил изучить возможность поставлять амурский мед в школы

Глава Приамурья Василий Орлов поручил изучить возможность поставлять амурский мед в школы, а студентов аграрных ссузов отправлять на практику на пасеки. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:01

2022-08-25T14:01

2022-08-25T14:01

амурская область

экономика

михайловский район

хабаровский край

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил изучить возможность поставлять амурский мед в школы, а студентов аграрных ссузов отправлять на практику на пасеки.Губернатор с рабочей поездкой посетил Михайловский район области и встретился с потомственным пчеловодом Степаном Черновым на его пасеке в селе Зелёный Бор."Сегодня у главы хозяйства много планов по развитию. Благодаря грантовой поддержке закупил новое оборудование. Надеюсь в скором времени увидеть продукцию Степана Степановича в амурских магазинах. В этом поможет наш минэконом и Центр поддержки экспорта. Соответствующие поручения уже дал. Также минобру и минсельхозу поручил изучить возможность поставки амурского меда для школьных завтраков - это полезно и вкусно", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что был поражён, насколько Чернов увлечен своим делом. "Признаюсь, я далёк от этой темы, но Степан Степанович умеет вдохновлять и заряжает энергией. Узнал массу новой информации", - добавил Орлов."Производство мёда в области нужно развивать, в частности, на базах аграрного и казачьего колледжей создать мастерские по производству необходимого оборудования: ульи, рамки под мёд и так далее. Студентов отправлять на практику к пчеловодам", - заключил амурский губернатор.По данным областного Минсельхоза, пчеловод в 2020 году выиграл первый грант "Агростартап" в размере 3 миллионов рублей. На полученные средства предприниматель приобрел линию для откачки мёда, спецтехнику для погрузки и перевозки пчёл в места медосбора, а также купил дополнительные пчелосемьи. Фермер строит новое здание, где будут все необходимые коммуникации, которые позволят запустить новое оборудование на полную мощность. В хозяйстве 134 пчелосемьи. Чернов самостоятельно изготавливает ульи для разведения насекомых, выписывает племенной материал. Также занимается селекцией - выводит пчеломаток как для себя, так и на продажу.Пчеловод планирует выйти на производство пяти тонн мёда, 50 килограммов воска и 15 килограммов прополиса в год, уточняет ведомство. Сейчас фермер продает свою продукцию жителям района и области, также амурский мёд пользуется спросом в Якутии и в северных районах Хабаровского края.

https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html

https://ria.ru/20220817/remont-1810222642.html

https://ria.ru/20220824/priamure-1811719006.html

михайловский район

хабаровский край

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михайловский район, хабаровский край, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)