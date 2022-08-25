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Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, заявил Гросси

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, заявил Гросси - РИА Новости, 25.08.2022

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, заявил Гросси

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, заявил в четверг генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:58

2022-08-25T21:58

2022-08-25T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

украина

днепр (город)

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, заявил в четверг генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.Украина сообщила МАГАТЭ, что в четверг Запорожская АЭС временно утратила подключение к последней действующей внешней линии электропередачи 750 кВ, в результате чего два работающих реакторных блока были отсоединены от электросети.Как отметили в МАГАТЭ, ЗАЭС по-прежнему соединена с линией 330 кВ, идущей от близлежащей теплоэлектростанции, которая может обеспечивать резервное электроснабжение. Все 6 энергоблоков по-прежнему отключены от сети.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

энергодар

украина

днепр (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, украина, днепр (город), магатэ, запорожская аэс