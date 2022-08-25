https://ria.ru/20220825/litva-1812020227.html

В Литве осквернили памятник советским воинам

В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 25.08.2022

В Литве осквернили памятник советским воинам

Вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Титувенай, сообщил департамент полиции Литвы. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:13

2022-08-25T11:13

2022-08-25T12:44

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литва

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Титувенай, сообщил департамент полиции Литвы."В городе Титувенай Кельмесского района красной краской облит памятник советским солдатам. Ущерб устанавливается", — говорится в ежедневной сводке происшествий. Полиция начала досудебное расследование по статье "Уничтожение или порча чужого имущества".Случаи вандализма в отношении советских памятников участились в республиках Прибалтики после начала российской спецоперации на Украине. В Литве за это время произошло около десятка подобных инцидентов: в Шяуляе, Лаздийяе, Мариямполе и других городах и деревнях. Кроме того, власти Литвы, Латвии и Эстонии развернули масштабную кампанию по демонтажу советских воинских мемориалов — в Вильнюсе снесут памятник на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, в Латвии уже несколько дней разрушают памятник освободителям Риги, а в Эстонии демонтировали танк Т-34 в Нарве и еще шесть монументов в Нарве.Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее с памятниками в Прибалтике "международным оборзением".

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945)