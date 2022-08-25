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В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 25.08.2022
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В Литве осквернили памятник советским воинам
В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 25.08.2022
В Литве осквернили памятник советским воинам
Вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Титувенай, сообщил департамент полиции Литвы. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:13
2022-08-25T12:44
в мире
литва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Титувенай, сообщил департамент полиции Литвы."В городе Титувенай Кельмесского района красной краской облит памятник советским солдатам. Ущерб устанавливается", — говорится в ежедневной сводке происшествий. Полиция начала досудебное расследование по статье "Уничтожение или порча чужого имущества".Случаи вандализма в отношении советских памятников участились в республиках Прибалтики после начала российской спецоперации на Украине. В Литве за это время произошло около десятка подобных инцидентов: в Шяуляе, Лаздийяе, Мариямполе и других городах и деревнях. Кроме того, власти Литвы, Латвии и Эстонии развернули масштабную кампанию по демонтажу советских воинских мемориалов — в Вильнюсе снесут памятник на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, в Латвии уже несколько дней разрушают памятник освободителям Риги, а в Эстонии демонтировали танк Т-34 в Нарве и еще шесть монументов в Нарве.Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее с памятниками в Прибалтике "международным оборзением".
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в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Литва, Великая Отечественная война (1941-1945)
11:13 25.08.2022 (обновлено: 12:44 25.08.2022)
 
В Литве осквернили памятник советским воинам

Литовская полиция сообщила, что в Титувенае облили краской памятник советским солдатам

© Фото : Policijos departamentą prie VRMСотрудники полиции Литвы
Сотрудники полиции Литвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Policijos departamentą prie VRM
Сотрудники полиции Литвы . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Титувенай, сообщил департамент полиции Литвы.
"В городе Титувенай Кельмесского района красной краской облит памятник советским солдатам. Ущерб устанавливается", — говорится в ежедневной сводке происшествий.
Полиция начала досудебное расследование по статье "Уничтожение или порча чужого имущества".
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились в республиках Прибалтики после начала российской спецоперации на Украине. В Литве за это время произошло около десятка подобных инцидентов: в Шяуляе, Лаздийяе, Мариямполе и других городах и деревнях.
Кроме того, власти Литвы, Латвии и Эстонии развернули масштабную кампанию по демонтажу советских воинских мемориалов — в Вильнюсе снесут памятник на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, в Латвии уже несколько дней разрушают памятник освободителям Риги, а в Эстонии демонтировали танк Т-34 в Нарве и еще шесть монументов в Нарве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее с памятниками в Прибалтике "международным оборзением".
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
 
В миреЛитваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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