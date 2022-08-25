11:13 25.08.2022 (обновлено: 12:44 25.08.2022)
В Литве осквернили памятник советским воинам
Литовская полиция сообщила, что в Титувенае облили краской памятник советским солдатам
Сотрудники полиции Литвы . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Титувенай, сообщил департамент полиции Литвы.
"В городе Титувенай Кельмесского района красной краской облит памятник советским солдатам. Ущерб устанавливается", — говорится в ежедневной сводке происшествий.
Полиция начала досудебное расследование по статье "Уничтожение или порча чужого имущества".
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились в республиках Прибалтики после начала российской спецоперации на Украине. В Литве за это время произошло около десятка подобных инцидентов: в Шяуляе, Лаздийяе, Мариямполе и других городах и деревнях.
Кроме того, власти Литвы, Латвии и Эстонии развернули масштабную кампанию по демонтажу советских воинских мемориалов — в Вильнюсе снесут памятник на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, в Латвии уже несколько дней разрушают памятник освободителям Риги, а в Эстонии демонтировали танк Т-34 в Нарве и еще шесть монументов в Нарве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее с памятниками в Прибалтике "международным оборзением".
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