https://ria.ru/20220825/khram-1812061904.html

В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца

В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 25.08.2022

В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца

Храм святителя Николая Чудотворца освятили в вахтовом поселке "Павлик" в Магаданской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:18

2022-08-25T13:18

2022-08-25T13:21

тенькинский район

сергей носов

магаданская область

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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Храм святителя Николая Чудотворца освятили в вахтовом поселке "Павлик" в Магаданской области, передает корреспондент РИА Новости.Храм рассчитан на 400 прихожан и является вторым по величине на Колыме."Мы находимся в самом золотоносном районе нашей области, на золотоизвлекающем предприятии компании "Павлик", которая, несмотря на санкции, трудности, в этом году заканчивает вторую очередь этого горнообогатительного комбината и фактически удваивает свои производственные мощности", - сказал глава региона Сергей Носов на церемонии освящения храма. Он отметил, что возведение храма продолжает традиции золотопромышленников Демидовых.Традиция закладывать и строить храм для успеха в крупном проекте реализована в Магаданской области, добавил губернатор."Мы строили этот храм всем миром. Для нас это огромное, знаковое событие", - сказал председатель совета директоров АО "Павлик" Аркадий Большаков. Он добавил, что эта работа была бы невозможна без поддержки администрации региона и губернатора.Генеральный директор АО "Павлик" Антон Ким в свою очередь отметил, что возведение храма заняло более 5 лет, деньги на строительство собирались за счет пожертвований акционеров и верующих при поддержке администрации региона. "Значительным препятствием являлась удаленность. Автомобильные дороги у нас не всесезонные. Есть периоды, когда переправа еще не встала. К тому же песок и щебень доставляли из других регионов, потому что местные породы не подходят", - рассказал Ким.По словам настоятеля храма отца Михаила, над росписью стен работали мастера Палехской школы. "Прихожанами храма являются не только работники предприятия, но и жители Тенькинского района, где храмов никогда не было", - отметил он.

https://ria.ru/20220617/spetsialisty-1795959448.html

тенькинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тенькинский район, сергей носов