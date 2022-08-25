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В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 25.08.2022
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Магаданская область
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В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца
В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 25.08.2022
В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца
Храм святителя Николая Чудотворца освятили в вахтовом поселке "Павлик" в Магаданской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:18
2022-08-25T13:21
тенькинский район
сергей носов
магаданская область
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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Храм святителя Николая Чудотворца освятили в вахтовом поселке "Павлик" в Магаданской области, передает корреспондент РИА Новости.Храм рассчитан на 400 прихожан и является вторым по величине на Колыме."Мы находимся в самом золотоносном районе нашей области, на золотоизвлекающем предприятии компании "Павлик", которая, несмотря на санкции, трудности, в этом году заканчивает вторую очередь этого горнообогатительного комбината и фактически удваивает свои производственные мощности", - сказал глава региона Сергей Носов на церемонии освящения храма. Он отметил, что возведение храма продолжает традиции золотопромышленников Демидовых.Традиция закладывать и строить храм для успеха в крупном проекте реализована в Магаданской области, добавил губернатор."Мы строили этот храм всем миром. Для нас это огромное, знаковое событие", - сказал председатель совета директоров АО "Павлик" Аркадий Большаков. Он добавил, что эта работа была бы невозможна без поддержки администрации региона и губернатора.Генеральный директор АО "Павлик" Антон Ким в свою очередь отметил, что возведение храма заняло более 5 лет, деньги на строительство собирались за счет пожертвований акционеров и верующих при поддержке администрации региона. "Значительным препятствием являлась удаленность. Автомобильные дороги у нас не всесезонные. Есть периоды, когда переправа еще не встала. К тому же песок и щебень доставляли из других регионов, потому что местные породы не подходят", - рассказал Ким.По словам настоятеля храма отца Михаила, над росписью стен работали мастера Палехской школы. "Прихожанами храма являются не только работники предприятия, но и жители Тенькинского района, где храмов никогда не было", - отметил он.
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тенькинский район, сергей носов
Тенькинский район, Сергей Носов, Магаданская область
13:18 25.08.2022 (обновлено: 13:21 25.08.2022)
 

В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца

© РИА Новости / Максим БлиновВ Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца
В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Храм святителя Николая Чудотворца освятили в вахтовом поселке "Павлик" в Магаданской области, передает корреспондент РИА Новости.
Храм рассчитан на 400 прихожан и является вторым по величине на Колыме.
"Мы находимся в самом золотоносном районе нашей области, на золотоизвлекающем предприятии компании "Павлик", которая, несмотря на санкции, трудности, в этом году заканчивает вторую очередь этого горнообогатительного комбината и фактически удваивает свои производственные мощности", - сказал глава региона Сергей Носов на церемонии освящения храма. Он отметил, что возведение храма продолжает традиции золотопромышленников Демидовых.
Традиция закладывать и строить храм для успеха в крупном проекте реализована в Магаданской области, добавил губернатор.
© РИА Новости / Максим БлиновВ Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца
В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
В Магаданской области освятили храм святителя Николая Чудотворца
"Мы строили этот храм всем миром. Для нас это огромное, знаковое событие", - сказал председатель совета директоров АО "Павлик" Аркадий Большаков. Он добавил, что эта работа была бы невозможна без поддержки администрации региона и губернатора.
Генеральный директор АО "Павлик" Антон Ким в свою очередь отметил, что возведение храма заняло более 5 лет, деньги на строительство собирались за счет пожертвований акционеров и верующих при поддержке администрации региона. "Значительным препятствием являлась удаленность. Автомобильные дороги у нас не всесезонные. Есть периоды, когда переправа еще не встала. К тому же песок и щебень доставляли из других регионов, потому что местные породы не подходят", - рассказал Ким.
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По словам настоятеля храма отца Михаила, над росписью стен работали мастера Палехской школы. "Прихожанами храма являются не только работники предприятия, но и жители Тенькинского района, где храмов никогда не было", - отметил он.
 
Магаданская областьТенькинский районСергей Носов
 
 
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